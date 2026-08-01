Η Μακάμπι Τελ Αβίβ φαίνεται πως έχει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα τον Αρμόνι Μπρουκς, ο οποίος έχει υπογράψει στη Βιλερμπάν.

Μετά από μία εξαιρετική σεζόν με την Αρμάνι Μιλάνο, ο Αρμόνι Μπρουκς, συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στη Βιλερμπάν. Η γαλλική ομάδα που έδειχνε έτοιμη να φτιάξει ένα τρομερό σύνολο, έχει κάνει λάθη στα οικονομικά της θέματα και έτσι μετά τον Σιλβέν Φρανσίσκο που πήγε στον Παναθηναϊκό, μπορεί να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sport5» στο Ισραήλ, η Μακάμπι που κατά πάσα πιθανότητα θα λύσει τη συνεργασία της με τον Λόνι Γουόκερ, τσεκάρει την περίπτωση του Μπρουκς.

Με βάση το ρεπορτάζ, η ομάδα του Τελ Αβίβ έχει προσεγγίσει τον παίκτη και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο οικονομικό κομμάτι. Το μόνο που φοβάται ο 28χρονος Αμερικανός, είναι το να μετακομίσει στο Ισραήλ, με τους ανθρώπους της Μακάμπι να προσπαθούν να τον πείσουν να γίνει κάτοικος Τελ Αβίβ.

Ο Μπρουκς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο στη EuroLeague 13.1 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 22.6 λεπτά συμμετοχής.