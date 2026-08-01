Η Παρτίζαν ψάχνεται για μία μεγάλη μεταγραφή στα γκαρντ και φαίνεται ότι ο παίκτης που έχει στα υπόψιν, είναι ο Λόνι Γουόκερ.

Οι μεταγραφικές κινήσεις από τις ομάδες της EuroLeague συνεχίζονται δυναμικά. Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση αναμένεται να είναι ακόμα πιο απαιτητική την ερχόμενη σεζόν. Η Παρτίζαν που προέρχεται από μία κακή χρονιά, έχει ήδη προχωρήσει σε πολλές αλλαγές και θέλει να δείξει ένα διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο.

Η ομάδα του Βελιγραδίου, θέλει να βρει έναν γκαρντ που θα κάνει τη διαφορά, θα αποτελεί βασική επιθετική επιλογή και θα ανεβάσει επίπεδο την περιφέρεια της ομάδας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Ισραήλ (Israel Hayom) αλλά και από τη Σερβία (MozzartSport), ο Λόνι Γουόκερ είναι ο παίκτης που έχει δείξει ενδιαφέρον η ομάδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ που έχει ακόμα συμβόλαιο με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, φαίνεται πως θα αποχωρήσει, μιας και οι δύο πλευρές δεν θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους.

Με βάση το δημοσίευμα, ενδιαφέρον για τον Γουόκερ έδειξε και η Ρεάλ, ωστόσο η Παρτίζαν φαίνεται πως θα είναι η ομάδα που θα κάνει γερό μπάσιμο για την απόκτησή του, αν εν τέλει φύγει από τη Μακάμπι.

Την περασμένη σεζόν είχε στη EuroLeague μέσο όρο 15.2 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά 22.7 λεπτά συμμετοχής.