Από διαφορετική αφετηρία, αλλά με το ίδιο «πρέπει»!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επένδυσε σε μια ομάδα-υπερπαραγωγή με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην επιστροφή του, ο Ολυμπιακός ποντάρει στη συνέχεια του «Bartzokas-ball», κάνοντας στοχευμένες κινήσεις στα γκαρντ που κατέστησαν πανίσχυρη την περιφερειακή γραμμή. Διαφορετικές συνταγές, αλλά η ίδια υποχρέωση, η κορυφή της Ευρώπης.

Ο δρόμος που επέλεξαν είναι διαφορετικός. Ο στόχος, όμως, είναι ακριβώς ο ίδιος. Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός μπαίνουν στη νέα Euroleague ως δύο από τα μεγάλα φαβορί για την κορυφή, γνωρίζοντας ότι η πίεση θα είναι τεράστια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αποφάσισε να αλλάξει τα πάντα προκειμένου να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, μετά τον περσινό αποκλεισμό από τη Βαλένθια στα playoffs της Euroleague. Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο σηματοδοτεί μια νέα εποχή, ενώ η μεταγραφή του Σιλβέν Φρανσίσκο αποτέλεσε το κερασάκι στην τούρτα ενός καλοκαιριού γεμάτου ηχηρές κινήσεις. Είχαν προηγηθεί οι αποκτήσεις των Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα και Γκέρσον Γιαμπουσέλε, διαμορφώνοντας ένα ρόστερ πραγματικών... galacticos, το ακριβότερο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ένα σύνολο πολλών εκατομμυρίων ευρώ, που δημιουργήθηκε με έναν και μοναδικό σκοπό: την επιστροφή στην κορυφή της Euroleague.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός ακολούθησε διαφορετική φιλοσοφία. Οι «ερυθρόλευκοι» ενίσχυσαν σημαντικά την περιφερειακή τους γραμμή με τις προσθήκες των Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ζοάν Μοντέρο, ενώ πλέον αναζητούν έναν παίκτη για τη θέση «4», ώστε να καλύψουν το κενό του Άλεκ Πίτερς πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ.

Οι αλλαγές στο ρόστερ των «ερυθρολεύκων» ήταν περιορισμένες, αλλά απόλυτα στοχευμένες. Η μεγαλύτερη ανάγκη εντοπίστηκε στα γκαρντ και εκεί επενδύθηκε το μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης. Άλλωστε, σε αυτό το επίπεδο, οι «κοντοί» καθορίζουν (τις περισσότερες φορές) τους τίτλους.

Η μεγαλύτερη επένδυση του Ολυμπιακού, ωστόσο, παραμένει ο Γιώργος Μπαρτζώκας και το «Bartzokas-ball». Η κατάκτηση της Euroleague στο Telekom Center Athens απομάκρυνε ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους των «ερυθρολεύκων», οι οποίοι πλέον καλούνται να αξιοποιήσουν την αυτοπεποίθηση του πρωταθλητή και όχι να διαχειριστούν το άγχος της επιβεβαίωσης.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι δύο «αιώνιοι» διαθέτουν δύο από τα κορυφαία ρόστερ της φετινής διοργάνωσης. Μαζί με τη Φενέρμπαχτσε και την Ντουμπάι δείχνουν, τουλάχιστον στα χαρτιά, να ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό. Αυτό, όμως, συνεπάγεται και μεγαλύτερη ευθύνη. Ο στόχος δεν είναι απλώς η συμμετοχή στα playoffs ή στο Final Four. Είναι η κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, με το no-limit ρόστερ του και την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καλείται να δικαιώσει μια επένδυση ιστορικών διαστάσεων και να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Ο Ολυμπιακός, με χαμηλότερο οικονομικό πήχη αλλά με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, θα επιχειρήσει να πετύχει τον ίδιο στόχο, πιστός στη φιλοσοφία που τον έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Διαφορετική αφετηρία, διαφορετική διαδρομή, αλλά το ίδιο «πρέπει». Από θέση ισχύος ξεκινούν και οι δύο ελληνικές ομάδες απέναντι στον ανταγωνισμό. Το αν αυτή η θεωρητική υπεροχή θα μετατραπεί σε ευρωπαϊκή κυριαρχία, θα φανεί εκεί όπου κρίνονται τα πάντα, στο παρκέ.