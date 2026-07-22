ΜακΙντάιρ: «Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα, το σκεφτόμουν συνεχώς τα τελευταία 5 χρόνια!»

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού.

Ημέρα Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στον Ολυμπιακό. Το πρώτο από τα δύο μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, έφτασε στη χώρα μας την Τετάρτη (22/07) για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Ο 32χρονος Αμερικανός γκαρντ, προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού και έδειξε τον εθουσιασμό του για την ένταξή του στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Όσα είπε ο ΜακΙντάιρ

Για τα συναισθήματά του: «Είμαι κουρασμένος, γιατί είναι πολύ αργά, αλλά ταυτόχρονα είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να συναντήσω αύριο τους προπονητές και όλα τα μέλη της ομάδας.»

Για την απόφασή του: «Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα. Τα τελευταία πέντε χρόνια το σκεφτόμουν συνεχώς και τώρα μου δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστώ μαζί με αυτούς τους εξαιρετικούς παίκτες, τους προπονητές και σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, για τον οποίο γνωρίζω πολλά. Είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένος.»

Για τη συνύπαρξη του με τους Μοντέρο και Βεζένκοβ: «Ανυπομονώ να παίξω με όλους. Ο καθένας είναι ξεχωριστός και ταλαντούχος με τον δικό του τρόπο. Ειδικά ο Μοντέρο, με τον οποίο θα έχω την ευκαιρία να μοιραστώ το παρκέ. Για τον Σάσα δεν χρειάζεται να πω πολλά, όλοι ξέρουν τι παίκτης είναι. Όλοι στην ομάδα είναι πολύ σημαντικοί και πραγματικά ανυπομονώ να παίξω μαζί τους.»

Για την προσαρμογή του: «Είμαι έτοιμος να δουλέψω. Προχωράω μέρα με τη μέρα, γνωρίζω τι ζητά η ομάδα και ο προπονητής και περιμένω να προσαρμοστώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ώστε να νιώσω άνετα μέσα στο νέο περιβάλλον.»

Το μήνυμά του προς τους φιλάθλους: «Ανυπομονώ να παίξω μπροστά σας. Έχω αγωνιστεί απέναντι σε αυτή την ομάδα στο παρελθόν και το να αποτελώ πλέον μέλος της είναι κάτι υπέροχο. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα σε αυτόν τον σύλλογο και την προηγούμενη ομάδα μου και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.»

Για το πώς ταιριάζει στη φιλοσοφία του Γιώργου Μπαρτζώκα: «Ελπίζω να ταιριάξω απόλυτα σε αυτή την ομάδα. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Θέλω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου, να φέρω την ενέργεια και την επιθετικότητά μου στο παιχνίδι και πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω.»