Η Μάλαγα παρουσίασε επίσημα τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ, ο οποίος αναφέρθηκε στην συμβουλή του αδερφού του Χουάντσο, υποκλίθηκε στους φίλους της ομάδας της Ανδαλουσίας, ενώ αναφέρθηκε και στη Μπαρτσελόνα.

Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ παρουσιάστηκε επίσημα από τη Μάλαγα τη Δευτέρα (17/8) στην «Martín Carpena Arena» μαζί με τον αθλητικό διευθυντή Χουάνμα Ροντρίγκεζ, ενώ συνεχίζονται οι κινήσεις ενίσχυσης. Ο Ισπανός σέντερ μετά τη Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην Ανδαλουσία επιδιώκοντας να βρει ξανά τον καλό εαυτό του.

«Θα δίνω το 120% σε κάθε προπόνηση και σε κάθε παιχνίδι. Ό,τι και αν μου ζητήσουν ο σύλλογος και ο κόουτς Τσους Βιντορέτα θα το κάνω» υποστήριξε αρχικά ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ στα πρώτα του λόγια ως παίκτης της Μάλαγα.

Ο Ισπανός διεθνής σέντερ αναφέρθηκε ιδιαίτερα τον ρόλο του Βιντορέτα στην απόφασή του. «Το γεγονός ότι αυτός ο σύλλογος και ο Τσους Βιντορέτα συνεργάζονται είναι αυτό που με οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Είναι ένας προπονητής με μακρά ιστορία που έχει αναδείξει τον καλύτερο εαυτό πολλών παικτών», εξήγησε.

Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ φτάνει στη Μάλαγα ανυπόμονος να νιώσει ξανά σημαντικός στο γήπεδο, αλλά χωρίς να αναλαμβάνει κάποιον ρόλο πάνω από τους υπόλοιπους. «Εδώ θέλω να νιώθω παίκτης. Είναι μια ευκαιρία να δουλέψω, να μάθω και να εξελιχθώ, επειδή έχω πολλά πράγματα να βελτιώσω», είπε. Και ήταν ακόμη πιο εμφατικός όταν μίλησε για τον ρόλο του στα αποδυτήρια: «Δεν είμαι ηγέτης, έχω φορέσει το κράνος μου και θα πάω στον πόλεμο όπως οποιοσδήποτε άλλος στρατιώτης».

Ο νέος παίκτης της Μάλαγα πιστεύει ότι η ομάδα έχει τα προσόντα να διεκδικήσει τα πάντα. «Προερχόμαστε από μερικά χρόνια όπου η Ουνικάχα έχει κερδίσει πολλά πράγματα. Η κατάκτηση του Basketball Champions League είναι η μόνη διοργάνωση στην οποία δεν είχα αγωνιστεί ακόμα. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι», δήλωσε. Όσον αφορά την ομάδα, τόνισε την ανάγκη να οικοδομηθεί μια σωστή «χημεία» μεταξύ των παικτών που επιστρέφουν και των νέων μεταγραφών. «Εμείς οι νέοι παίκτες πρέπει να ενταχθούμε στην οικογένεια. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια πραγματική αίσθηση ενθουσιασμού και επιθυμία για σκληρή δουλειά».

Ο Ισπανός σέντερ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο και αναγνωρίζει ότι θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη σεζόν για να δείξει στο γήπεδο ότι μπορεί ακόμα να είναι ο παίκτης που μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις.

«Είναι μόνο ένας χρόνος επειδή θέλω να δείξω σε αυτόν τον σύλλογο τον παίκτη που μπορώ να γίνω, πόσα πολλά θα προσφέρω», εξήγησε. Μίλησε επίσης για τον αριθμό 41, έναν αριθμό με ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια Ερνανγκόμεζ. «Τον φορούσα κατά τη διάρκεια της τελευταίας μου θητείας στη Ρεάλ Μαδρίτης και στο NBA. Ειδικά ο αδερφός και η αδερφή μου το έκαναν επίσης. Το ότι οι τρεις μας φορούσαμε τον ίδιο αριθμό και είχαμε το ίδιο επώνυμο είναι πηγή υπερηφάνειας».

Ο αδερφός του, Χουάντσο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του. «Μου είπε ότι δεν υπήρχε καλύτερο μέρος από τη Μάλαγα για να συνεχίσω την καριέρα μου. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος», είπε ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ. Είχε επίσης να πει καλά λόγια για τον Μπέρνι Ροντρίγκεζ, έναν θρύλο της Ουνικάχα και στενό φίλο της οικογένειας. «Ήταν πάντα σαν μεγαλύτερος αδερφός για μένα. Ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που μου έγραψαν. Είναι θρύλος σε αυτόν τον σύλλογο».

Ο Γουίλι ολοκλήρωσε την παρουσίασή του με ένα μήνυμα προς τους οπαδούς της Ουνικάχα: «Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για αυτόν τον σύλλογο. Το να παίζεις εδώ εναντίον μιας ομάδας με γεμάτο γήπεδο είναι πολύ δύσκολο, και τώρα το να παίζεις εδώ ως υποστήριξη είναι ευχαρίστηση».

Όσον αφορά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα, ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ εξήγησε: «Η Μπαρτσελόνα έχει κλείσει για μένα. Θα είμαι πάντα ευγνώμων». Όσο για τη συνεργασία του με τον Τσάβι Πασκουάλ, είπε: «Είχα μια υπέροχη εμπειρία. Όλοι θα θέλαμε να είχε πάει καλύτερα». Τώρα ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο. Και ο Γουίλι Ερνανγκόμεζ είναι σαφής για το πώς θέλει να το προσεγγίσει. Σκληρή δουλειά, θυσίες και μηδενικά προνόμια. «Θα είμαι απλώς ένας ακόμη στρατιώτης και θα βοηθάω τους συμπαίκτες μου» κατέληξε.