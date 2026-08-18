Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Γιοάν Μακουντού, σύμφωνα με το «BasketNews», για να ενισχύσει την frontcourt της.

Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να προσθέσει στο ήδη πλήρως αλλαγμένο ρόστερ της τον Γάλλο ψηλό Γιοάν Μακουντού.

Σύμφωνα με το «BasketNews», οι δύο πλευρές βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων και ο 26χρονος φόργουορντ/σέντερ αναμένεται να γίνει παίκτης της ισπανικής ομάδας. Ο Μακουντού, που έχει ύψος 2.07μ., είχε απασχολήσει τη Μπαρτσελόνα και την προηγούμενη σεζόν, ενώ από μία σεζόν με δύο διαφορετικούς σταθμούς, καθώς αγωνίστηκε αρχικά στην Κίνα και στη συνέχεια επέστρεψε στη Μονακό.

Στην Κίνα μέτρησε 15.2 πόντους, 6.2 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ, 1.5 τάπες και 0.6 κλεψίματα ανά αγώνα, με 57% στα σουτ δύο πόντων, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στη Μονακό, ενισχύοντας την ομάδα στο γαλλικό πρωτάθλημα, όπου είχε 10.1 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 1.1 τάπες και 0.7 κλεψίματα σε 20 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι. Παράλληλα είχε ποσοστό 65% στα δίποντα και 44% στα τρίποντα. Στη EuroLeague σε μόλις 5 παιχνίδια και με 8 λεπτά συμμετοχής μέσο όρο μέτρησε 6.2 πόντους και 1.8 ριμπάουντ.