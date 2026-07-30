Φρανσίσκο: Η πρώτη αντίδραση μετά την ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό
Η μεγάλη κίνηση του Παναθηναϊκού στη θέση του point guard είναι γεγονός. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο για κάτι που σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.
Ο Φρανσίσκο θα αμείβεται με περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ η τριετής συμφωνία του ξεπερνά συνολικά τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Γάλλος γκαρντ... χτύπησε αμέσως μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας με το τριφύλλι, αφού ανέβασε ένα story με ένα τριφύλλι και μια πράσινη καρδιά. Δεν... κρατιέται ο πρώην παίκτης της Ζάλγκιρις.
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