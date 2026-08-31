Λεσόρ και Γκραντ δίνουν το παρών στο Telekom Center

Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ δίνουν το παρών στο Telekom Center για τον αγώνα Ελλλάδα- Ισπανία.

Ο Ματίας Λεσόρ μαζί με την οικογένεια και τον γιο του, που έκανε εμφάνιση με μπλουζάκι εθνικής Αργεντινής, καθώς και ο Τζέριαν Γκραντ βρίσκονται στα court seats του Telekom Center για την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με την Ισπανία.



Οι δυο παίκτες του Παναθηναϊκού παρακολουθούν από κοντά τις προσπάθειες των συμπαικτών τους Μήτογλου και Καλαϊτζάκη που αγωνίζονται με τη «γαλανόλευκη», καθώς και του έτερου παίκτη των «πρασίνων» Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.