Λεσόρ και Γκραντ δίνουν το παρών στο Telekom Center
Ο Ματίας Λεσόρ μαζί με την οικογένεια και τον γιο του, που έκανε εμφάνιση με μπλουζάκι εθνικής Αργεντινής, καθώς και ο Τζέριαν Γκραντ βρίσκονται στα court seats του Telekom Center για την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με την Ισπανία.
Οι δυο παίκτες του Παναθηναϊκού παρακολουθούν από κοντά τις προσπάθειες των συμπαικτών τους Μήτογλου και Καλαϊτζάκη που αγωνίζονται με τη «γαλανόλευκη», καθώς και του έτερου παίκτη των «πρασίνων» Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
Λεσόρ με Λεσοράκι με μπλούζα Αργεντινής και Γκράντ στα court του T-Center στο Ελλάδα-Ισπανία! pic.twitter.com/AlBruQRcNS— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 31, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.