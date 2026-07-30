Πέρυσι ο Παναθηναϊκός ανέβασε το budget του σε επίπεδα που ελάχιστοι μπορούσαν να ακολουθήσουν στην Ευρώπη. Φέτος, όμως, έκανε ακόμη ένα μεγαλύτερο οικονομικό άλμα, με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να βάζει το τελευταίο κομμάτι στο πιο ακριβό ρόστερ της ιστορίας της «πράσινης» ΚΑΕ.

Κι εκεί που θα πει κανείς «πάει κι άλλο;», έρχεται ο Παναθηναϊκός και καταρρίπτει κάθε εμπόδιο και όριο όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι της ομάδας και τις προσθήκες στην ομάδα με σκοπό να συμπληρωθεί το ήδη ανταγωνιστικό σύνολο.

Η διοίκηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου όχι μόνο διατήρησε τη φιλοσοφία της, αλλά αποφάσισε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο της επένδυσης με αρχή όλων την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του τριφυλλιού και όταν το τελευταίο κομμάτι του παζλ μπήκε στη θέση του, με την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο, έγινε πλέον ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός δημιούργησε το ακριβότερο ρόστερ της ιστορίας του.

Το περσινό καλοκαίρι οι «πράσινοι» είχαν προχωρήσει σε μια αύξηση του καθαρού αγωνιστικού budget που άγγιζε τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Οι ανανεώσεις των Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Τζέριαν Γκραντ, Ντίνου Μήτογλου και των υπόλοιπων βασικών στελεχών, σε συνδυασμό με τις μεταγραφές των Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς και Νίκου Ρογκαβόπουλου, είχαν διαμορφώσει τότε ένα οικονομικό μέγεθος που έμοιαζε αδιανόητο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Ωστόσο, έναν χρόνο μετά, το σημείο αναφοράς μετακινήθηκε ξανά. Η έλευση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνοδεύτηκε από μία νέα σειρά μεταγραφών υψηλού επιπέδου. Μουσταφά Φαλ, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα, Γκερσόν Γιαμπουσέλε και, τελευταίος χρονικά, ο Σιλβέν Φρανσίσκο συνθέτουν το νέο πρόσωπο του Παναθηναϊκού, ενός ρόστερ που σχεδιάστηκε για να πρωταγωνιστήσει με παίκτες «εργαλεία» σε κάθε θέση,

Ο Φρανσίσκο ολοκλήρωσε το παζλ και τίναξε την... μπάνκα!

Η μεταγραφή του Γάλλου γκαρντ δεν είχε μόνο αγωνιστική σημασία. Ήταν ουσιαστικά εκείνη που ολοκλήρωσε το οικονομικό παζλ του καλοκαιριού με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει διακαώς έναν ελίτ πόιντ γκαρντ και να τον βρίσκει στα μάτια του! Ο Φρανσίσκο θα αμείβεται με περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ η τριετής συμφωνία του ξεπερνά συνολικά τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός κατέβαλε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για να τον αποκτήσει, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το συνολικό κόστος της επένδυσης.

Μάλιστα, αν συνυπολογίσει κανείς και τα buy out για τους Μπάντιο, Μπόνγκα και Γιαμπουσέλε, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι «πράσινοι» δεν περιορίστηκαν μόνο στα συμβόλαια των παικτών, αλλά επένδυσαν εκατομμύρια ευρώ και μόνο για να εξασφαλίσουν την αποδέσμευσή τους από τα ήδη υπάρχοντα συμβόλαια στα οποία βρίσκονταν.

Το μεγαλύτερο budget στην ιστορία του Παναθηναϊκού

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των κινήσεων είναι εντυπωσιακό. Το καθαρό αγωνιστικό budget του Παναθηναϊκού διαμορφώνεται πλέον περίπου στα 45,5-46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μαζί με τις φορολογικές επιβαρύνσεις ξεπερνά τα 55 εκατομμύρια ευρώ.

Αν σε αυτά προστεθούν τα λειτουργικά έξοδα της ΚΑΕ, οι μετακινήσεις με τσάρτερ, οι διαμονές, το διοικητικό προσωπικό και όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις του οργανισμού, τότε ο συνολικός προϋπολογισμός περνά το φράγμα των 60 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα οικονομικό μέγεθος που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του συλλόγου.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν δει κανείς τη δομή του μισθολογίου του αγωνιστικού μπάτζετ. Ο Κέντρικ Ναν συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή με ετήσιες απολαβές 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ δίπλα του βρίσκονται ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, που επίσης κινούνται σε επίπεδα άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων ανά σεζόν. Ακολουθεί ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος με συμβόλαιο που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ μπαίνει απευθείας στην ελίτ των πιο ακριβοπληρωμένων γκαρντ της EuroLeague, ενώ ακολουθούν οι Λεσόρ, Χουάντσο, Μπόνγκα και Σλούκας, συνθέτοντας μία οκτάδα συμβολαίων που λίγοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι μπορούν να πλησιάσουν.

📊 Το οικονομικό άλμα του Παναθηναϊκού Σεζόν 2025-26 2026-27 Καθαρό αγωνιστικό budget ~40 εκατ. € ~45,6 εκατ. € Budget με εφορία ~50 εκατ. € ~55 εκατ. € Συνολικός προϋπολογισμός ΚΑΕ 53-55 εκατ. € 60+ εκατ. € Παίκτες με συμβόλαιο 4+ εκατ. 1 3 Συνολικά buy out ~1 εκατ. € ~4,05 εκατ. € Προπονητής Εργκίν Άταμαν Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Η «δήλωση» πέρα από τα λεφτά

Οι αριθμοί από μόνοι τους εντυπωσιάζουν. Αυτό που έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, όμως, είναι το μήνυμα που στέλνει ο Παναθηναϊκός προς ολόκληρη την Ευρώπη.

Η σύγκριση των δύο τελευταίων καλοκαιριών δείχνει ξεκάθαρα ότι οι «πράσινοι» δεν αντιμετωπίζουν την κορυφή της Ευρώπης ως τον απόλυτο στόχο για τον οποίο θα παλεύουν βελτιώνοντας τα μέσα που έχουν κάθε σεζόν. Πέρυσι επένδυσαν τεράστια ποσά, ενώ φέτος έβαλαν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, θέλοντας να κάνουν το ρόστερ ακόμη πιο ποιοτικό και πιο βαθύ με τον μαέστρο «Ζοτς» στον πάγκο.

Η απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν η τελευταία κίνηση του καλοκαιριού, αλλά ίσως και η πιο χαρακτηριστική. Ήταν αυτή που ολοκλήρωσε το παζλ και ταυτόχρονα «σφράγισε» το μεγαλύτερο οικονομικό project που έχει παρουσιάσει ποτέ ο Παναθηναϊκός αποδεικνύοντας τη φιλοδοξία του συλλόγου.