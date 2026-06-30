Ο Μάιλς Νόρις αποδεσμεύτηκε από την Μπαρτεσελόνα και είναι ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Έπειτα από μία σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ο Μάιλς Νόρις αποδεσμεύτηκε από την ισπανική ομάδα και είναι ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Νόρις αγωνίστηκε σε 36 παιχνίδια στη EuroLeague, έχοντας μ.ο 4 πόντους και 2.6 ριμπάουντ ανά αγώνα. Το καλύτερό του ματς το είχε κάνει στην ήττα των Μπλαουγκράνα κόντρα στον Παναθηναϊκό, σκοράροντας 15 πόντους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

«Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τον σύλλογο στις 30 Ιουνίου, έπειτα από μία σεζόν με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα».

Ο Μάιλς Νόρις δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα τη σεζόν 2026/27, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται την Τρίτη 30 Ιουνίου. Ο σύλλογος τον ευχαριστεί για την αφοσίωση και την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται κάθε επιτυχία για το μέλλον.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ εντάχθηκε στην Μπαρτσελόνα το περασμένο καλοκαίρι, προερχόμενος από τους Μπόστον Σέλτικς, για να πραγματοποιήσει την πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη. Ήταν ένας από τους τρεις μη κοινοτικούς παίκτες του ρόστερ και, φορώντας τη φανέλα με το νούμερο «5», αγωνίστηκε συνολικά σε 58 παιχνίδια: 20 στην Liga Endesa (ισπανικό πρωτάθλημα), 36 στην EuroLeague και 2 στη Lliga Catalana (Καταλανικό Πρωτάθλημα)».