Αρλάουκας στο Gazzetta: «Δεν ξέρω αν ο Γουόκαπ κάνει τη σωστή επιλογή»

Τι κάνει ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ και πλέον σχολιαστής σε μερικά από τα μεγαλύτερα παιχνίδια της Ευρωλίγκας στο γρασίδι του Γκολφ;

Ο Τζο Αρλάουκας βρέθηκε στο Costa Navarino για το 12ο Greek Maritime Golf Event και, όπως είπε και ο ίδιος, υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος που ένας πρώην μπασκετμπολίστας μπορεί να αγαπά τόσο το γκολφ.

«Κάθε αξιοπρεπής ή καλός μπασκετμπολίστας αγαπά το παιχνίδι του γκολφ», είπε όταν τον ρωτήσαμε εξηγώντας πως το γκολφ είναι το ακριβώς αντίθετο του μπάσκετ και για αυτόν τον λόγο τον έχει κερδίσει. Εκεί που το μπάσκετ απαιτεί ένταση, τρέξιμο και σωματική προσπάθεια, το γκολφ είναι, όπως είπε, ένα παιχνίδι που απαιτεί κυρίως πνευματική συγκέντρωση.

Στο πλαίσιο του golf clinic, ανάμεσα σε αρκετές χαμένες προσπάθειες στο γρασίδι, ο Αρλάουκας μίλησε στο μικρόφωνο του Gazzetta για όλα όσα περιμένει από μία από τις πιο συναρπαστικές μπασκετικές σεζόν των τελευταίων ετών.

Η συζήτηση είχε λίγο από όλα... Πώς βλέπει τον Παναθηναϊκό με τους Ομπράντοβιτς, Διαμαντίδη και Μπατίστ να επιστρέφουν και να παίρνουν το τιμόνι της ομάδα και φυσικά ποιος θα κέρδιζε σε ένα φιλικό μεταξύ παικτών και προπονητών. Ο άλλοτε σπουδαίος σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε φυσικά για τις ομάδες που ξεχωρίζει στη φετινή Ευρωλίγκα, τις αλλαγές σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης ενώ δεν δίστασε να εκφράσει τη δική του άποψη για την πολυσυζητημένη «ιστορία», όπως είπε και ο ίδιος, του Τόμας Γουόκαπ.

Πέραν της Ευρωλίγκας που όλοι αγαπάμε, το ενδιαφέρον στρέφεται πια και στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς πλέον ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν τραβήξει τα βλέμματα όλων μας αλλά φυσικά και του Τζο Αρλάουκας που θα ήθελε και πάρα πολύ να σχολιάσει ένα παιχνίδι τους.

Αναλυτικά όσα είπε στο Gazzetta:

Τι κάνει ένας θρύλος του μπάσκετ σε ένα γήπεδο γκολφ;

«Όλοι γνωρίζουν ότι κάθε αξιοπρεπής ή καλός μπασκετμπολίστας αγαπά το παιχνίδι του γκολφ, επειδή είναι το ακριβώς αντίθετο από το μπάσκετ. Στο μπάσκετ υπάρχει πολλή σωματική προσπάθεια, τρέχεις, ιδρώνεις ενώ το γκολφ είναι περισσότερο πνευματικό παιχνίδι. Για μένα, το πιο δύσκολο πράγμα στο γκολφ, όταν έπαιζα, ήταν ότι δεν μπορούσα να καταλάβω το γεγονός πως η μπάλα δεν κινείται μέχρι να την αγγίξεις. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς γίνεται να μην μπορείς να κατευθύνεις την μπάλα εκεί ακριβώς που θέλεις. Όταν παίρνω μια μπάλα του μπάσκετ και σουτάρω, ξέρω ακριβώς πού θα πάει. Όταν κάνω swing με ένα μπαστούνι του γκολφ, δεν έχω ιδέα πού θα πάει η μπάλα, δεν ξέρεις καν αν θα κινηθεί όπως θέλεις. Και παρ' όλα αυτά, κάποια στιγμή είχα handicap 7».

«Στο μικρόφωνο δεν ξέρω πλέον ποιος παίζει»

Έχεις τεράστια προσωπικότητα. Αν μπορούσες να χρησιμοποιήσεις αυτή την προσωπικότητα για να σχολιάσεις έναν αγώνα μπάσκετ του ελληνικού πρωταθλήματος, ποιο παιχνίδι θα διάλεγες και πώς θα το προσέγγιζες;

«Ευτυχώς, το κάνω σχεδόν κάθε χρόνο. Έχω την ευκαιρία να σχολιάζω Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός. Νομίζω ότι θα ήταν το ίδιο πάθος. Είναι όπως όταν είσαι παίκτης, όταν παίζεις απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας, πάλι είσαι παρακινημένος να παίξεις. Όταν όμως παίζεις απέναντι στον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, υπάρχει επιπλέον κίνητρο. Το ίδιο νιώθω κι εγώ όταν πηγαίνω να σχολιάσω ένα τέτοιο παιχνίδι, η βάση παραμένει η ίδια, μόλις βάλω τα ακουστικά και το μικρόφωνο στο αυτί μου, δεν ξέρω πλέον ποιος παίζει. Ξέρω μόνο ότι θέλω να δώσω στον θεατή την καλύτερη δυνατή εμπειρία βλέποντας τον αγώνα».

«Μου είχε λείψει η αντιπαλότητα Άρη–ΠΑΟΚ»

Έχουμε πια τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να ερχονται πολύ δυνατά στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη, ειδικά με τον Τσέντι Όσμαν και τον κόουτς Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ και τον Άρη να ανεβαίνει με τον κόουτς Σπανούλη, θα ήθελες να σχολιάσεις ένα τέτοιο ματς;

«Για ένα μικρό χρονικό διάστημα ήμουν κι εγώ μέρος αυτής της αντιπαλότητας ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Η Θεσσαλονίκη είναι μία από τις αγαπημένες μου πόλεις από όσες έχω επισκεφθεί ποτέ. Εκεί έκανα, κατά κάποιον τρόπο, το αποχαιρετιστήριο πάρτι μου και όχι μόνο από το μπάσκετ, αλλά και από την ξέγνοιαστη ζωή του γνωστού αθλητή, τις εξόδους, τα δωρεάν τραπέζια και όλα αυτά. Αυτή η αντιπαλότητα είναι κάτι που πιστεύω ότι έχει λείψει από την Ελλάδα. Όλοι γνωρίζουμε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, αλλά μου είχε λείψει αυτή η αντιπαλότητα της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στις δύο ομάδες και ναι θα ήθελα πολύ να σχολιάσω ένα παιχνίδι τους στο ελληνικό πρωτάθλημα».

«Ίσως το προπονητικό επιτελείο να νικήσει τους παίκτες»

Πώς βλέπεις τον Παναθηναϊκό φέτος, με την επιστροφή του Ομπράντοβιτς, του Διαμαντίδη και του Μπατίστ;

«Βλέπω ότι ίσως το προπονητικό επιτελείο μπορεί να νικήσει τους παίκτες! Νομίζω ότι κάνει λίγο πιο δύσκολο για τους παίκτες το να εμφανίζονται κάθε μέρα και να δουλεύουν σκληρά, όταν έχεις έναν πολύ αυστηρό προπονητή. Πιστεύω ότι ο Ομπράντοβιτς έχει αλλάξει με τα χρόνια, επειδή έχουν αλλάξει και οι συμπεριφορές των παικτών. Οι παίκτες σήμερα για μένα, είναι πιο αθλητικοί, πιο δυνατοί, πιο γρήγοροι, αλλά πνευματικά, κάποιες φορές είναι λίγο πιο ευάλωτοι. Οπότε και η προπονητική προσέγγιση πρέπει κατά κάποιον τρόπο να προσαρμοστεί στη νέα προσωπικότητα των παικτών. Και φυσικά, ο Ομπράντοβιτς είναι ο τύπος ανθρώπου που μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Δεν ξέρω για τον Μάικ Μπατίστ και τον Δημήτρη σε ό,τι αφορά την προπονητική πως θα είναι, αλλά είναι άνθρωποι με επιρροή, που σίγουρα μπορούν να επηρεάσουν τους παίκτες. Η ομάδα, γενικά, είναι πολύ καλή, έχουν δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύνολο και θα είναι πολύ, πολύ ανταγωνιστικοί».

«Ο Ομπράντοβιτς θα το πάει σε πιο επαγγελματικό επίπεδο»

Γιατί πιστεύεις πως με τον κοουτς Ομπράντοβιτς, θα υπάρχει μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα;

«Επειδή πιστεύω ότι ο κόουτς Άταμαν είναι ένας σπουδαίος προπονητής, ο οποίος έχει κερδίσει ξανά και ξανά με διαφορετικές ομάδες, είναι ένας απίστευτος προπονητής. Ανάμεσα σε εκείνον όμως, τη διοίκηση και όλα τα υπόλοιπα, υπήρχε πάντα μια μικρή... τρέλα που συνέβαινε στο γήπεδο, κατά τη διάρκεια των αγώνων και γενικότερα. Νομίζω ότι ο κόουτς Ομπράντοβιτς θα το πάει σε ένα πιο επαγγελματικό επίπεδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν λέω κάτι κακό για τον Παναθηναϊκό, απλώς πιστεύω ότι σε κάποια σημεία είχε ξεφύγει λίγο η κατάσταση, ειδικά με τους διαιτητές και όλα αυτά και ο Ομπράντοβιτς δεν θα επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο».

«Η Ζαλγκίρις είναι πάντα μία από τις αγαπημένες μου ομάδες»

Ποια ομάδα ανυπομονείς περισσότερο να παρακολουθήσεις φέτος στη Ευρωλίγκα;

«Υπάρχουν τόσες πολλές, πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές. Η Βιλερμπάν έχει αποκτήσει πολλούς νέους παίκτες, είναι μια ομάδα που πρέπει να παρακολουθήσουμε. Η Ζαλγκίρις ήταν πάντα μία από τις αγαπημένες μου ομάδες, λατρεύω το ανταγωνιστικό τους πνεύμα και τον τρόπο με τον οποίο παίζουν. Θα έχει ενδιαφέρον φέτος να δούμε τι θα κάνει η Βαλένθια, μετά την αποχώρηση του κόουτς Μαρτίνεθ και τις αλλαγές στους παίκτες, θα είναι μια εντελώς καινούργια, διαφορετική ομάδα. Και η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε τώρα στον παλιό της γενικό διευθυντή, μετά από έναν χρόνο, ο Σκαριόλο έφυγε και ήρθε ο Πέδρο Μαρτίνεθ.

«Δεν ξέρω αν ο Τόμας κάνει τη σωστή επιλογή»

«Δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι ακόμα πρώην παίκτης, ένας πρώην παίκτης που σχολιάζει αγώνες, αλλά μου αρέσουν οι ιστορίες, λατρεύω την ιστορία πίσω από κάθε παιχνίδι. Και φέτος υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες η μεταγραφή του Μοντέρο η ιστορία του Γουόκαπ...».

Τι πιστεύεις γι' αυτό;

«Ο Τόμας είναι πολύ καλός μου φίλος, είμαστε πολύ κοντά, έχουμε καιρό να μιλήσουμε αλλά τον αγαπάω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν κάνει τη σωστή επιλογή. Πιστεύω ότι είναι μια προσωπική απόφαση που μπορεί να πάρει ο ίδιος, βασίζεται στη δική του άποψη και στο δικό του όραμα για μια τέτοια κατάσταση. Και πάλι, θα το επαναλάβω, αγαπάω τον Τόμας, αγαπάω την Εστρέλα, αγαπάω την οικογένεια τους. Μακροπρόθεσμα, όμως, μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία. Αυτό πληγώνει περισσότερο τον παίκτη παρά τον σύλλογο, εγώ απλώς θέλω το καλύτερο για εκείνον. Ελπίζω να του βγει σε καλό».

