Η Χάποελ Τελ Αβίβ επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Τζέικομπ Τόπιν για τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ ξεκίνησε τις διαδικασίες για να εξασφαλίσει την ισραηλινή υπηκοότητα.

Την απόκτηση του Τζέικομπ Τόπιν (26χρ., 2.06) με τριετές συμβόλαιο ανακοίνωσε επίσημα η Χάποελ Τελ Αβίβ. Αυτή ήταν μια πολύ σημαντική κίνηση για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, καθώς ο παίκτης έλκει την καταγωγή του από το Ισραήλ και γίνονται ήδη οι απαιτούμενες ενέργειες για να αποκτήσει την ισραηλινή υπηκοότητα και να αγωνίζεται ως γηγενής στις εγχώριες διοργανώσεις.

Ο Τζέικομπ Τόπιν φτάνει στη Χάποελ Τελ Αβίβ, μετά από τρεις σεζόν στο NBA και την G League. Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA, πραγματοποίησε 31 εμφανίσεις με τους Νιου Γιορκ Νικς και τους Ατλάντα Χοκς, έχοντας μέσο όρο 1,4 πόντους, 0,7 ριμπάουντ και 0,3 ασίστ ανά αγώνα, ενώ είχε ποσοστό ευστοχίας 51,2% στα δίποντα και 42,9% στα τρίποντα.

Ο Τόπιν έπαιξε επίσης στις αναπτυξιακές ομάδες των Χοκς και των Νικς στην G League, έχοντας μέσο όρο 19,2 πόντους, 8,2 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ, 55,7% στα δύο σουτ, 33,9% στα τρία σουτ και 78,2% στα σουτ σε 73 αγώνες κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην G League.

Αυτή θα είναι και η πρώτη του εμφάνιση στην Ευρώπη με τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς δεν έχει δοκιμάσει ως τώρα την ευρωπαϊκή εμπειρία.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που υπογράφω με τη Χάποελ και ανυπομονώ να αρχίσω να αγωνίζομαι με τους συμπαίκτες μου. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους οπαδούς, τους παίκτες, τους προπονητές. Έχω ακούσει πολλά για τον σύλλογο και ανυπομονώ να γνωρίσω την κουλτούρα του και να δουλέψω σκληρά για να αγωνιστώ σε όλες τις διοργανώσεις και να κατακτήσω το πρωτάθλημα» δήλωσε ο Τζέικομπ Τόπιν.

Από την πλευρά του ο προπονητής της ομάδας Δημήτρης Ιτούδης, τόνισε: «Μίλησα με τον Τζέικομπ και είναι πολύ αφοσιωμένος στο να έρθει στη Χάποελ και να μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε τους στόχους μας, αλλά και να βελτιώσει το παιχνίδι του. Θέλει να παλέψει και να ανταγωνιστεί, μπορεί να παίξει σε τουλάχιστον δύο θέσεις και είναι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στην Euroleague και τις διοργανώσεις στο Ισραήλ».