Παίκτης της Καρδίτσας για την αγωνιστική σεζόν 2026-27 θα είναι ο Τζέιβιερ Φράνσις, όπως ανακοίνωσε η θεσσαλική ομάδα.

Η Καρδίτσα συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τζέιβιερ Φράνσις.

Ο 23χρονος σέντερ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στη G-League με τους Σάντα Κρουζ Γουόριορς, έχοντας μ.ο 7.1 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 1.1 μπλικ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καρδίτσας:

«Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Τζέιβιερ Φράνσις στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας.

Ο Αμερικανός σέντερ αποτελεί την τέταρτη προσθήκη ξένου αθλητή και θα προσφέρει πολύτιμες λύσεις στη ρακέτα για την ομάδα μας, ενόψει της νέας περιόδου της GBL.

O Τζέιβιερ Τζόζεφ Φράνσις είναι 23 ετών (γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2003 στη Νέα Ορλεάνη), έχει ύψος 2.04 μ. και αγωνίζεται ως σέντερ.

Αναδείχθηκε από την Ακαδημία Μοντβέρντε στη Φλόριντα και το 2021, έγινε μέλος της ομάδας μπάσκετ ενός από τα καλύτερα κολεγιακά προγράμματα, στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον. Με τους Κούγκαρς, έφτασε τρεις φορές στις 16 καλύτερες ομάδες, ενώ το 2025 διεκδίκησε τον τίτλο στον τελικό απέναντι στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. Σε ένα δραματικό ματς, η Φλόριντα πήρε τον τίτλο, με τον Φράνσις να έχει για το Χιούστον 8 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 μπλοκ σε 21 λεπτά συμμετοχής. Συνολικά, αγωνίστηκε στο Χιούστον 4 σεζόν (2021-25) σε 127 παιχνίδια (45 ως βασικός), με 589 πόντους, 494 ριμπάουντ και 148 μπλοκ.

Αποφοιτώντας από το κολέγιο, τη σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε στη G-League με τους Σάντα Κρουζ Γουόριορς, με μ.ο. συμμετοχής 16.7 λεπτά σε 47 αγώνες και 7.1 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 1.1 μπλοκ.

Καλωσορίζουμε τον Τζέιβιερ στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».

