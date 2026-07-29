Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού και ο Γάλλος γκαρντ θα είναι για τα επόμενα τρία χρόνια κάτοικος Αθηνών με απολαβές που θα ξεπερνούν τα 3 εκατ. ετησίως.

Έγινε το «μπαμ»! Ο Φρανσίσκο θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα τρία χρόνια με τον Γάλλο γκαρντ να έχει συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο, που θα υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Ο άλλοτε παίκτης των Μπάγερν Μονάχου και Ζάλγκιρις Κάουνας, μεταξύ άλλων, έρχεται για να δώσει πολύτιμες λύσεις στο σύνολο του Ομπράντοβιτς και αποτελεί ένα από τα πιο καυτά ονόματα της φετινής μεταγραφικής περιόδου στη EuroLeague.

Μετά το... ναυάγιο με την ASVEL, ο παίκτης που... έφτιαξε το ευρωπαϊκό του όνομα στη χώρα μας με τη φανέλα του Περιστερίου υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη (2022-23), επιστρέφει ξανά σε γνώριμα... λημέρια για να ηγηθεί, μεταξύ άλλων, στην περιφέρεια του Τριφυλλιού.