Ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Γάλλος αναμένεται να φτάσει τα μεσάνυχτα στην Αθήνα για τους πράσινους.

Στον Παναθηναϊκό ο Σιλβέν Φρανσίσκο! Το Τριφύλλι απέκτησε τον Γάλλο γκαρντ, ο οποίος μάλιστα αναμένεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα (00:15) στην Αθήνα για λογαριασμό των επτάκις Πρωταθλητών Ευρώπης.

Ο 28χρονος παίκτης έρχεται για να γεμίσει την περιφέρεια της ομάδας του Ομπράντοβιτς και να δώσει ποιότητα, λύσεις και βάθος στους πράσινους ενόψει της απαιτητικής σεζόν που έπεται σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Παρά τη συμφωνία του με τη Βιλερμπάν για τρία χρόνια, η οικονομική μεταβολή στα δεδομένα του γαλλικού συλλόγου έστειλε τον παίκτη στην «αγκαλιά» του Τριφυλλιού. Ο Φρανσίσκο αναμένεται να περάσει τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει και τυπικά το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.