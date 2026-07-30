Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί το depth chart του Παναθηναϊκού μετά και την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο.

Ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού ενόψει της νέα αγωνιστικής περιόδου έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί μετά και τη... βόμβα της απόκτησης του Σιλβέν Φρανσίσκο.

Όλα ξεκίνησαν από την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον «πράσινο» πάγκο και πριν καν τελειώσει ο Ιούλιος, ο Παναθηναϊκός έχει έτοιμο το ρόστερ με το οποίο θα παλέψει για τίτλους τη νέα σεζόν (2026-27).

Προηγουμένως, ο Παναθηναϊκός είχε ανοίξει τον κύκλο των μεταγραφών του με την απόκτηση του Μουσταφά Φαλ, ο οποίος αποτέλεσε και την πρώτη επίσημη προσθήκη της ομάδας στη νέα εποχή με τον Ομπράντοβιτς στον πάγκο. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι Μπράνκου Μπάντιο και Ίζακ Μπόνγκα, με την «πράσινη» ΚΑΕ να επισημοποιεί διαδοχικά τις συμφωνίες με τους δύο παίκτες.

Μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις ήρθε με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Οι «πράσινοι» κατάφεραν να αποσπάσουν την υπογραφή του Γάλλου φόργουορντ/σέντερ για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, προσθέτοντας ένα ακόμη σπουδαίο όνομα στο ρόστερ τους και ολοκληρώνοντας την τέταρτη μεταγραφή τους. Η πέμπτη και τελευταία κίνηση είχε το όνομα του Σιλβέν Φρανσίσκο με τον Παναθηναϊκό να καταφέρνει να βγαίνει κερδισμένος από οικονομικό... φιάσκο της Βιλερμπάν με τον Γάλλο γκαρντ να έχει συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο, που θα υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Το Depth Chart του Παναθηναϊκού

PG: Φρανσίσκο, Σλούκας, Μωραΐτης

SG: Ναν, Μπάντιο, Γκραντ

SF: Μπόνγκα, Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης

PF: Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο, Μητογλου, Μαντζούκας

C: Γιαμπουσέλε, Λεσόρ, Φαλ, Κουζέλογλου