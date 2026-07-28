Ρεάλ Μαδρίτης: Γιατί δεν αφήνει να ολοκληρωθεί η μεταγραφή Χεζόνια στους Καβαλίερς
Αδιέξοδη είναι η κατάσταση με τον Μάριο Χεζόνια και τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης κάνει ότι μπορεί για να «φρενάρει» τη μεταγραφή! Την ώρα που οι Αμερικανοί διαπραγματεύονται για να κλείσει η συμφωνία και ο Κροάτης φόργουορντ να επιστρέψει ξανά στο ΝΒΑ, οι Μαδριλένοι παραμένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους και απαγορεύουν επί του παρόντος την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Την ώρα που ο Χεζόνια έμοιαζε πως έχει κλείσει τον κύκλο του στην «βασίλισσα» η διοίκηση φαίνεται πως έχει άλλη άποψη. Μάλιστα, επισημαίνουν πως δεν τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα και συνεπώς δεν υπάρχει θέμα μετακίνησης του παίκτη στο ΝΒΑ!
Ο Χεζόνια είχε NBA-out το οποίο έληγε στις 20 Ιουλίου, όμως ως τότε δεν είχε επέλθει συμφωνία με κάποια ομάδα από το «μαγικό κόσμο» στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ως τις 26 του ίδιου μήνα.
Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Μαρκ Στάιν, σε αυτό επιμένει η Ρεάλ και «μπλοκάρει» τη μετακίνηση του στο Κλίβελαντ και τους Καβαλίερς, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο Αμερικανός ρεπόρτερ μάλιστα αναφέρει πως οι Καβαλίερς δεν έχουν ακόμη την υπογραφή του 31χρονου φόργουορντ, όμως διαπραγματεύονται προσπαθώντας να βρουν μια λύση.
The Cavs and other teams have been pursuing Hezonja this offseason in hopes of capitalizing on a July 20 NBA out in his Real Madrid pact.— Marc Stein (@TheSteinLine) July 28, 2026
The Spanish giants have reportedly pushed back on releasing the Croatian forward since he did not have his NBA team lined up until July 26. https://t.co/G5Mj9aX2zT
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