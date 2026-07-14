Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Μαξ Σούλγκα είναι ο πρώτος στόχος της Ρεάλ Μαδρίτης, αν αποχωρήσει ο Μάριο Χεζόνια.

Για ένα ακόμη καλοκαίρι, ένα «καυτό» μεταγραφικό θέμα, έχει να κάνει με τον Μάριο Χεζόνια. Ο Κροάτης σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, θέλει να επιστρέψει στο NBA, ωστόσο για να γίνει κάτι τέτοιο, έχει περιθώριο μέχρι τις 20 Ιουλίου, για να βρει ομάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «AS», σε περίπτωση που ο Χεζόνια εν τέλει αποχωρήσει, η Ρεάλ έχει ήδη βρει τον παίκτη που θα προσεγγίσει για να τον αντικαταστήσει. Πρόκειται για τον Ουκρανό, Μαξ Σούλγκα.

Η «βασίλισσα» θέλει να βρει έναν ακόμα παίκτη, που να έχει μεγαλώσει στην Ισπανία, προκειμένου να μην έχει θέμα με τη δωδεκάδα της στη Liga Endesa. Ο Σούλγκα, είχε αγωνιστεί στα παιδικά του χρόνια στην Ισπανία και έτσι τηρεί τις προϋποθέσεις. Ο Ουκρανός, αγωνίζεται με τους Γουόριορς αυτή την περίοδο στο Summer League, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ήταν στους Σέλτικς.

Αγωνίστηκε κυρίως στη θυγατρική ομάδα των Σέλτικς, ωστόσο, πήρε την ευκαιρία σε 11 ματς του NBA, δίχως ωστόσο να δείξει πολλά πράγματα, μιας και έπαιζε πολύ λίγα λεπτά ανά παιχνίδι.