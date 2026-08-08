Φίλοι της ΑΕΚ φώναξαν σύνθημα κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Μάκη Αγγελόπουλου, κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Athens Kallithea.

Στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ υποδέχτηκε την Athens Kallithea σε φιλικό παιχνίδι και κατά τη διάρκεια του η Original έστειλε... μπασκετικό μήνυμα.

Συγκεκριμένα ακούστηκε από τη Θύρα 21 σύνθημα κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Μάκη Αγγελόπουλου.

Όπως ήταν προφανές και από το... περιεχόμενο του συνθήματος ο λόγος ήταν η παραχώρηση της Sunnel Arena στον Ολυμπιακό.