Μάκης Αγγελόπουλος: Σύνθημα εναντίον του από την Original στη Νέα Φιλαδέλφεια
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Φίλοι της ΑΕΚ φώναξαν σύνθημα κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Μάκη Αγγελόπουλου, κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Athens Kallithea.
Στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ υποδέχτηκε την Athens Kallithea σε φιλικό παιχνίδι και κατά τη διάρκεια του η Original έστειλε... μπασκετικό μήνυμα.
Συγκεκριμένα ακούστηκε από τη Θύρα 21 σύνθημα κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Μάκη Αγγελόπουλου.
Όπως ήταν προφανές και από το... περιεχόμενο του συνθήματος ο λόγος ήταν η παραχώρηση της Sunnel Arena στον Ολυμπιακό.
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