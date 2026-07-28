Euroleague: Προανήγγειλε το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-2027

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Euroleague: Προανήγγειλε το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-2027
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Έτοιμη για την ανακοίνωση του προγράμματος της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 είναι η Euroleague, κάτι που αναμένεται να συμβεί την Τετάρτη (29/7).

Με μια κλεψύδρα προανήγγειλε η Euroleague την ανακοίνωση του προγράμματος της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027. Ο κόσμος ανυπομονεί για τα παιχνίδια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και όπως όλα δείχνουν το καλεντάρι θα παρουσιαστεί πιθανότατα την Τετάρτη (29/7) με τα 38 παιχνίδια της κανονικής περιόδου.

Μάλιστα, στην ανάρτηση στο «Χ» η Euroleague έγραψε: «Καιρό τώρα ζητάτε το πρόγραμμα της σεζόν2026-2027». Ενώ, το post περιλάμβανε και δυο μάτια που παρατηρούσαν την κλεψύδρα.

@Photo credits: eurokinissi
     

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