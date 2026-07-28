Euroleague: Προανήγγειλε το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-2027
Με μια κλεψύδρα προανήγγειλε η Euroleague την ανακοίνωση του προγράμματος της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027. Ο κόσμος ανυπομονεί για τα παιχνίδια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και όπως όλα δείχνουν το καλεντάρι θα παρουσιαστεί πιθανότατα την Τετάρτη (29/7) με τα 38 παιχνίδια της κανονικής περιόδου.
Μάλιστα, στην ανάρτηση στο «Χ» η Euroleague έγραψε: «Καιρό τώρα ζητάτε το πρόγραμμα της σεζόν2026-2027». Ενώ, το post περιλάμβανε και δυο μάτια που παρατηρούσαν την κλεψύδρα.
You've been asking for the 2026-27 season calendar for a while now 👀⏳— EuroLeague (@EuroLeague) July 28, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.