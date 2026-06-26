Η Euroleague Basketball εγκαινιάζει από τη σεζόν 2026-27 μία νέα διοργάνωση, το Super Cup, με τον Ολυμπιακό να δίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς σχεδόν μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της EuroLeague.

Μία σημαντική καινοτομία ανακοίνωσε η Euroleague κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (ECA) στη Βαρκελώνη (26/6), καθώς ενέκρινε τη δημιουργία του Super Cup, μιας ολοκαίνουργιας διοργάνωσης που θα ανοίγει πλέον την αγωνιστική περίοδο.

Η πρώτη έκδοση του θεσμού θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή έξι ημέρες πριν από το πρώτο τζάμπολ της EuroLeague, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει πως ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν νωρίτερα από ό,τι είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, συμμετέχοντας στο νέο τουρνουά που φιλοδοξεί να αποτελέσει την εναρκτήρια διοργάνωση κάθε αγωνιστικής περιόδου.

Το Super Cup θα κάνει πρεμιέρα στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ, στο Άμπου Ντάμπι με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης, του πρώτου της κανονικής περιόδου (ή του δεύτερου αν συμπίπτει με τον πρωταθλητή), του προηγούμενου κατόχου του τίτλου και της γηπεδούχου ομάδας. Με τα τωρινά δεδομένα, το πρώτο τουρνουά θα φιλοξενήσει Ολυμπιακό, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Ντουμπάι BC. Παράλληλα, όλα δείχνουν πως και το Final Four του 2027 θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι, εφόσον δεν υπάρξουν απρόβλεπτες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.