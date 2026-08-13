Ο Εμπάι Εντιάι είπε το δικό του «αντίο» στη Βιλερμπάν και άνοιξε τη νέα σελίδα της καριέρας του στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός ενίσχυσε την front line του με την απόκτηση του Σενεγαλέζου πάουερ φόργουορντ, Εμπάι Εντιάι ο οποίος υπέγραψε για 1+1 χρόνια με τους «ερυθρόλευκους».

Λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού, ο Εντιάι προχώρησε σε μια ανάρτηση με την οποία αποχαιρέτησε την Βιλερμπάν και εξέφρασε την ανυπομονησία του για τη μετακόμισή του στην ελληνική ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Μετά από τρία όμορφα χρόνια στον σύλλογο, ήρθε η ώρα για μένα να γυρίσω σελίδα. Τρία χρόνια που μου έδωσαν τη δυνατότητα να εξελιχθώ, να ωριμάσω και να γίνω καλύτερος παίκτης, τόσο στις καλές στιγμές όσο και στις πιο δύσκολες περιόδους.

Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που αποτέλεσαν μέρος αυτής της περιπέτειας, τον σύλλογο και, φυσικά, τον κόσμο για τη στήριξη και όλες τις ενθαρρυντικές του στιγμές.

Τώρα ξεκινά μια νέα περιπέτεια και ανυπομονώ να γράψω τη συνέχεια.»