Ο Άλεκ Πίτερς γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στην Κρήτη μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε (79-81) για τον μικρό τελικό του «CRETE IBT».

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν τον Άλεκ Πίτερς χειροκροτώντας τον και φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του αμέσως μετά το πέρας του μικρού τελικού της Αρμάνι Μιλάνο με τη Φενέρμπαχτσε για το τουρνουά «CRETE IBT» του Ηρακλείου, όπου η ομάδα του Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 81-79 στα «Δύο Αοράκια».

Ο Πίτερς ήταν από τους διακριθέντες των Ιταλών, σημειώνοντας 11 πόντους με 2/4 δίποντα, 2/6 τρίποντα και 1/2 βολές σε 22 λεπτά συμμετοχής. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός αθλητής ήταν από τα πιο κομβικά πρόσωπα της περσινής κατάκτησης της EuroLeague από τους ερυθρόλευκους και συνολικά στη θητεία του στην ομάδα του Πειραιά κέρδισε πολλούς τίτλους και την αγάπη των οπαδών, οι οποίοι τον χειροκρότησαν θερμά.

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