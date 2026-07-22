Σέιν Λάρκιν: Οι πρώτες του φωτογραφίες με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε
Σε μία σπουδαία μεταγραφή προχώρησε η Φενέρμπαχτσε, με έναν παίκτη που ήταν μεγάλος της αντίπαλος για πολλά χρόνια. Ο λόγος για τον Σέιν Λάρκιν, ο οποίος έγραψε ιστορία με την Εφές, αλλά πλέον θα αγωνίζεται με την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους.
Ο 33χρονος πολύπειρος γκαρντ, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, ενώ έβγαλε τις πρώτες του φωτογραφίες με τη φανέλα της Φενέρ. Μάλιστα, έκανε μία ξενάγηση στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της ομάδας.
Δείτε τις φωτογραφίες
Yeni transferimiz @shanelarkin stadımızı gezdi! 💛💙#YellowLegacy— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 22, 2026
👉 https://t.co/25fOk3GoM7 pic.twitter.com/w1keJFQBQa
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