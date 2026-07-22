Ο Σέιν Λάρκιν έβγαλε τις πρώτες του φωτογραφίες με τη φανέλα της νέας του ομάδας, της Φενέρμπαχτσε.

Σε μία σπουδαία μεταγραφή προχώρησε η Φενέρμπαχτσε, με έναν παίκτη που ήταν μεγάλος της αντίπαλος για πολλά χρόνια. Ο λόγος για τον Σέιν Λάρκιν, ο οποίος έγραψε ιστορία με την Εφές, αλλά πλέον θα αγωνίζεται με την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Ο 33χρονος πολύπειρος γκαρντ, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, ενώ έβγαλε τις πρώτες του φωτογραφίες με τη φανέλα της Φενέρ. Μάλιστα, έκανε μία ξενάγηση στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της ομάδας.