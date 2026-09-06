Αρμάνι Μιλάνο και Φενέρμπαχτσε αναμετρήθηκαν με φόντο την 3η θέση στο «IBT CRETE 2026», με την τουρκική ομάδα να επικρατεί της ιταλικής με 81-79.

Σε ένα ματς με καλό ρυθμό και αρκετές δυνατές μονομαχίες, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε δύσκολα της Αρμάνι Μιλάνο με 81-79 και κατέκτησε την 3η θέση στο «IBT CRETE 2026».

Σε μια ακόμα φιλική αναμέτρηση φάνηκε πόσο κομβικό ρόλο αναμένεται να έχει ο Μόουζες Ράιτ στο παιχνίδι των Ιταλών τη νέα περίοδο. Ο Αμερικανός σέντερ πήρε για ακόμα ένα ματς πολλές προσπάθειες, σημειώνοντας 20 πόντους, παρόλα αυτά έχασε στο τέλος ένα κομβικό σουτ δυο πόντων. Έντεκα πόντους (10 από το πρώτο ημίχρονο) πρόσθεσε ο Άλεκ Πίτερς, που χειροκροτήθηκε μαζικά από την εξέδρα για ακόμα μια φορά και αν ήταν λίγο τυχερός θα μπορούσε να δώσει τη φιλική νίκη στην ομάδα του με buzzer beater.

Ο Πέπε Ποέτα επέλεξε τη 12άδα της Αρμάνι με μια αλλαγή σε σχέση με το ματς απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, τον διεθνή με την Ιταλία Ντάριους Τόμπσον, αντί του Ουσμάν Ντιόπ.

Η Φενέρμπαχτσε σε σχέση με το ματς απέναντι στον Ολυμπιακό, είχε στη διάθεση της (αντί του Μαχμούτογλου) τον Τρεντ Φόρεστ, παίκτη στον οποίο αναμένεται να βασιστεί φέτος ο Σάρας.

Αρμάνι Μιλάνο- Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας

Στο πρώτο δεκάλεπτο η Φενέρ ήταν ανώτερη απ’ την αντίπαλο της και σουτάροντας με καλά ποσοστά εντός παιδιάς προηγήθηκε με 28-19.



Στο δεύτερο οι Ιταλοί κατάφεραν να ισορροπήσουν το παιχνίδι και το ημίχρονο έκλεισε με τη διαφορά να μειώνετε στους τρεις πόντους.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Αρμάνι ξεκίνησε την αντεπίθεση της παίζοντας σαφώς πιο ορθολογικό μπάσκετ. Η Φενέρ έχασε για τη συνέχεια του παιχνιδιού τον Χόρτον-Τάκερ έπειτα από μια σύγκρουση με τον Ράιτ στα μισά της περιόδου, που έληξε με τις δυο ομάδες ισόπαλες στους 60 πόντους.



Στην τελευταία περίοδο το ματς ήταν θρίλερ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Ράιτ έχασε ένα κρίσιμο σουτ δυο πόντων στα τελευταία δευτερόλεπτα, οταν η Αρμάνι ήταν πίσω με 80-79. Οι Ιταλοί έστειλαν τον Σιλντς στις βολές, που ευστόχησε στην πρώτη και έχασε τη δεύτερη, δίνοντας στον Άλεκ Πίτερς την ευκαιρία για μια επίθεση κάτι λιγότερο από τεσσάρων δευτερολέπτων. Ο Αμερικανός φόργουορντ αν ήταν λίγο πιο τυχερός θα μπορούσε να γράψει ένα... ονειρικό σενάριο, όμως το πολύ μακρινό τρίποντο που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο.

Δεκάλεπτα: 19-28, 40-43, 60-60, 79-81, 79-81

