Αρμάνι Μιλάνο- Φενέρμπαχτσε: Το πηγαδάκι Πίτερς-Σάρας
Αρμάνι Μιλάνο και Φενέρμπαχτσε κοντραρίστηκαν με φόντο την 3η θέση στο «IBT CRETE 2026». Η τουρκική ομάδα ήταν αυτή που χαμογέλασε στο τέλος με 81-79 σε ένα πολύ αμφίρροπο παιχνίδι.
Έντεκα πόντους είχε ο Άλεκ Πίτερς, που χειροκροτήθηκε μαζικά από την εξέδρα για ακόμα μια φορά. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού... έστησε πηγαδάκι μετά το τέλος του ματς με τον προπονητή της Φενέρ, Σάρας Γιασικεβίτσιους.
Δείτεο το video του Gazzetta
Πηγαδάκι Σάρας Πίτερς μόλις τελείωσε το ματς ! pic.twitter.com/8q1P3DXi9W— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 6, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.