Σάρας Γιασικεβίτσιους και Άλεκ Πίτερς τα είπαν μετά το τέλος του μικρού τελικού στο «IBT CRETE 2026».

Αρμάνι Μιλάνο και Φενέρμπαχτσε κοντραρίστηκαν με φόντο την 3η θέση στο «IBT CRETE 2026». Η τουρκική ομάδα ήταν αυτή που χαμογέλασε στο τέλος με 81-79 σε ένα πολύ αμφίρροπο παιχνίδι.

Έντεκα πόντους είχε ο Άλεκ Πίτερς, που χειροκροτήθηκε μαζικά από την εξέδρα για ακόμα μια φορά. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού... έστησε πηγαδάκι μετά το τέλος του ματς με τον προπονητή της Φενέρ, Σάρας Γιασικεβίτσιους.

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