Η δύσκολη αγορά του ΝΒΑ στρέφει το «τριφύλλι» σε δοκιμασμένες ευρωπαϊκές λύσεις, με στόχο έναν πόιντ γκαρντ που θα μπει άμεσα στο πλάνο της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μπει στην τελική ευθεία του μεταγραφικού του σχεδιασμού, με το τελευταίο και πιο σημαντικό κομμάτι του παζλ να αφορά τη θέση του πόιντ γκαρντ. Και όσο περνούν οι ημέρες, τόσο ενισχύεται η αίσθηση ότι οι «πράσινοι» στρέφουν ξανά το βλέμμα τους στην ευρωπαϊκή αγορά, εξετάζοντας περιπτώσεις παικτών που γνωρίζουν άριστα το υψηλό επίπεδο της Euroleague και ταιριάζουν στη φιλοσοφία του οργανισμού.

Η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει ιδιαίτερα περίπλοκη τη δεδομένη χρονική περίοδο. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι περιορισμένες, αρκετοί παίκτες περιμένουν προτάσεις από το ΝΒΑ, ενώ όσοι βρίσκονται στο στόχαστρο ευρωπαϊκών ομάδων δεν είναι εύκολο να δεσμευτούν άμεσα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός AKTOR να εξετάζει ολοένα και πιο σοβαρά λύσεις από την ευρωπαϊκή αγορά.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση δεν είναι τυχαία. Οι «πράσινοι» αναζητούν έναν παίκτη που θα μπορεί να μπει άμεσα στο αγωνιστικό πλάνο, χωρίς να χρειαστεί μεγάλο διάστημα προσαρμογής στις απαιτήσεις της Euroleague. Παράλληλα, πρόκειται για αθλητές που γνωρίζουν καλά τον τρόπο παιχνιδιού που διαχρονικά προτιμούν οι ομάδες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με έμφαση στη δημιουργία και το «διάβασμα» του παιχνιδιού στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα για τον Παναθηναϊκό AKTOR είναι ότι διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να κινηθεί επιθετικά, ακόμη και σε περιπτώσεις παικτών που δεσμεύονται με συμβόλαιο. Το διαθέσιμο μπάτζετ για το τελευταίο κομμάτι του παζλ του «τριφυλλιού» επιτρέπει στους ανθρώπους της ομάδας να εξετάσουν ακόμη και την καταβολή υψηλού buy out, εφόσον πρόκειται για τον παίκτη που θα καλύψει ιδανικά την πιο νευραλγική θέση του ρόστερ και απαιτείται να βγει από το συμβόλαιο του.

Όλα δείχνουν, λοιπόν, ότι η τελική επιλογή δύσκολα θα προκύψει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αντίθετα, οι πιθανότητες αυξάνονται καθημερινά ώστε ο Παναθηναϊκός AKTOR να στραφεί σε έναν... παλιό γνώριμο της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, έναν γκαρντ που θα μπορεί να προσφέρει από την πρώτη ημέρα, χωρίς περίοδο προσαρμογής και με απόλυτη γνώση των απαιτήσεων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αλλά και πολύ περισσότερο του προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

