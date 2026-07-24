Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιλέγει τον γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR που θα ολοκληρώσει το ρόστερ της φετινής σεζόν, έχοντας ένα σημαντικό οικονομικό «όπλο» στα χέρια του.

Το τελευταίο κομμάτι του μεταγραφικού σχεδιασμού απομένει για τον Παναθηναϊκό AKTOR, όσον αφορά το ρόστερ της νέας σεζόν, που περιλαμβάνει την κίνηση για την θωράκιση στα γκαρντ, η οποία διατηρεί σε εγρήγορση την ευρωπαϊκή αγορά.

Οι «πράσινοι» έχουν πλέον στα χέρια τους ένα σημαντικό οικονομικό «όπλο», καθώς από τις δύο αποχωρήσεις (Τσέντι Όσμαν και Βασίλη Τολιόπουλο) έχουν εξασφαλίσει συνολικά 3 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τους επιτρέπει να κοιτάξουν περιπτώσεις παικτών με υψηλό κασέ και χωρίς απαραίτητα buyout στο συμβόλαιο τους.

Τα 2 εκατ. ευρώ που μπήκαν στα ταμεία από τη μετακίνηση του Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με το 1 εκατ. ευρώ από την παραχώρηση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη, δημιουργούν τις προϋποθέσεις, ώστε το τελευταίο «χτύπημα» να είναι μεγάλης ισχύος.

Στον Παναθηναϊκό AKTOR κρατούν «κλειστά τα χαρτιά» τους και δεν φανερώνουν τις σκέψεις τους για την τελευταία κίνηση που είναι πολύ σημαντική, για την υλοποίηση των στόχων της ομάδας, με την απόκτηση ενός ποιοτικού πόιντ γκαρντ.

Όλα, βέβαια, περνούν από το «μικροσκόπιο» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο προπονητής του «τριφυλλιού» δεν βιάζεται και σε κάθε περίπτωση αναζητά έναν παίκτη που θα ταιριάξει απόλυτα στη φιλοσοφία του και θα συμπληρώσει ιδανικά το παζλ της ομάδας.

Οι επιλογές που υπάρχουν εξετάζονται με προσοχή, οι επαφές συνεχίζονται και το μόνο βέβαιο είναι πως ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει την ευχέρεια να χτυπήσει την πόρτα ακόμα και δύσκολων περιπτώσεων. Η τελευταία μεταγραφή δεν θα είναι μια απλή προσθήκη, αλλά η κίνηση που θα βάλει την υπογραφή στον σχεδιασμό της νέας σεζόν.

Το ξέρουν αυτό πολύ καλά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και οι ιθύνοντες της ΚΑΕ, γι' αυτό και κινούνται μεθοδικά, ώστε να αποκτηθεί ο ιδανικός πόιντ γκαρντ που θα ολοκληρώσει τον φετινό μεταγραφικό σχεδιασμό.