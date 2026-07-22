Η Μπαρτσελόνα γύρισε σελίδα στην τεχνική της ηγεσία, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς έως το καλοκαίρι του 2028.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο 48χρονος προπονητής θα δεσμευτεί με συμβόλαιο έως το 2028, ενώ η επίσημη παρουσίασή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Σλοβένος τεχνικός μετακομίζει στη Βαρκελώνη μετά το σύντομο πέρασμά του από την Dubai BC, την οποία ανέλαβε στο φινάλε της περασμένης σεζόν.

Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε από ομάδες της Σλοβενίας, όπου εργάστηκε τόσο ως βοηθός όσο και ως πρώτος προπονητής. Το 2021 οδήγησε τη Νίμπουρκ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Τσεχίας, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στη Λοκομοτίβ Κουμπάν για δύο σεζόν (2022-24). Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 βρέθηκε στον πάγκο της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, πριν αποχωρήσει για να συνεχίσει την καριέρα του στο Ντουμπάι.

Ξεχωριστή θέση στο βιογραφικό του κατέχει και η εθνική Σλοβενίας, της οποίας είναι ομοσπονδιακός προπονητής από το 2020. Με τον Σέκουλιτς στον πάγκο, η Σλοβενία προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στο Τόκιο το 2021. Νωρίτερα είχε διατελέσει βοηθός προπονητή στην ομάδα που κατέκτησε το EuroBasket του 2017.