Ισραηλινό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός απάντησε αρνητικά στη Χάποελ Τελ Αβίβ για την παραχώρηση του Τζέριαν Γκραντ.

Τα τελευταία 24ωρα γράφτηκε στα μέσα του Ισραήλ πως η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει προσεγγίσει τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Τζέριαν Γκραντ.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είναι στην αναζήτηση ενός γκαρντ και στο πρόσωπο του Αμερικανού, είδε τον παίκτη που ήθελε, προκειμένου να προσθέσει ποιότητα με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει. Προφανώς για να υπήρχε ένα τέτοιο σενάριο θα έπρεπε ο ισραηλινός σύλλογος να πληρώσει αποζημίωση στους «πράσινους» για να τον βγάλει από το συμβόλαιό του.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρει το «sport 5», ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τη Χάποελ πως ο Γκραντ δεν πρόκειται να παραχωρηθεί!

Πλέον η ομάδα του Τελ Αβίβ θα ψάξει αλλού παίκτη, προκειμένου να πλαισιώσει το ρόστερ του Δημήτρη Ιτούδη. Ο Τζέριαν Γκραντ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε μ.ο 7.2 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ ανά αγώνα στη EuroLeague.