Ρεπόρτερ του NBA διαψεύδει το ενδιαφέρον της Χάποελ για Γουέστμπρουκ: «Το δημοσίευμα ήταν γελοία ψευδές...»

Δύο ρεπόρτερ του NBA, αναφέρουν πως δεν υπάρχει καμία επαφή του Ράσελ Γουέστμπρουκ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, τονίζοντας πως τα δημοσιεύματα είναι γελοία ψευδή.

Τα τελευταία 24ώρα έχει προκληθεί... σεισμός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς βγήκαν δημοσιεύματα που ανέφεραν επαφές του Ράσελ Γουέστμπρουκ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ωστόσο δύο έγκυροι ρεπόρτερ του NBA, βγήκαν και αποκάλυψαν την αλήθεια για τις φήμες, διαψεύδοντας τα πάντα.

Συγκεκριμένα ο Μαρκ Στάιν, αναφέρει πως: «Μια πηγή κοντά στη διαδικασία δήλωσε στην εφημερίδα The Stein Line ότι ένα πρόσφατο δημοσίευμα που υποδήλωνε ότι ο Ράσελ Γουέστμπρουκ βρισκόταν σε συνομιλίες για να υπογράψει στο εξωτερικό με τη Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν "γελοία ψευδές"».

Πέραν του Στάιν, θέση στην υπόθεση πήρε και ο Μπρετ Σίγκελ που επισήμανε: «Εν μέσω φημών γύρω από τον Ράσελ Γουέστμπρουκ που πιθανώς συζητά μια συμφωνία με την ισραηλινή Χάποελ Τελ Αβίβ, δεν πιστεύω ότι αυτό είναι αλήθεια. Έχω ρωτήσει πολλούς ανθρώπους με διαφορετικές ομάδες στο NBA αν έχουν ακούσει κάτι τέτοιο και κανείς δεν έχει ακούσει γι' αυτό».

Amid rumors surrounding Russell Westbrook potentially discussing a deal with Israel’s Hapoel Tel Aviv, I do not believe that to be true.



I’ve asked multiple people with different teams around the NBA if they’ve heard such and nobody has heard about this. August 11, 2026

Μάλιστα ο Μαρκ Στάιν επίσης τόνισε, πως ο άλλοτε MVP του NBA δεν σκοπεύει να φύγει από το το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, έπειτα από 18 σεζόν, την ώρα που είναι πιθανή και η επιστροφή του στους Κινγκς.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ράεσελ Γουέστμπρουκ είχε μ.ο 15.2 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 6.7 ασίστ ανά αγώνα.