Η ανάρτηση του Κέντρικ Ναν για τους Μαϊάμι Χιτ έφερε ξανά στο προσκήνιο το ενδιαφέρον από το NBA, όμως ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε ήδη φροντίσει να κλείσει κάθε πιθανό «παράθυρο» επιστροφής.

Η πρόσφατη ανάρτηση του Κέντρικ Ναν, με την οποία αποκάλυψε πως δέχεται καθημερινά ερωτήσεις για το πότε θα επιστρέψει στους Μαϊάμι Χιτ, επιβεβαιώνει πως το όνομά του εξακολουθεί να έχει μεγάλη απήχηση στο NBA.

«Πέφτω σε τουλάχιστον 3-5 άτομα τη μέρα που με ρωτάνε πότε γυρίζω πίσω στους Χιτ! Η πόλη μιλάει!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός γκαρντ στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X», δείχνοντας πως οι φίλαθλοι της πρώην ομάδας του δεν έχουν ξεχάσει όσα πρόσφερε στο Μαϊάμι.

Ωστόσο, στον Παναθηναϊκό AKTOR δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι «πράσινοι» είχαν φροντίσει να κινηθούν έγκαιρα όταν ανανέωσαν τη συνεργασία τους με τον Κέντρικ Ναν, εξασφαλίζοντας ένα συμβόλαιο που δεν περιλαμβάνει buy out για το ΝΒΑ.

Με αυτόν τον τρόπο, το «τριφύλλι» προστάτευσε το μεγαλύτερο περιουσιακό του στοιχείο και απέφυγε το ενδεχόμενο να χάσει τον ηγέτη του μέσα στο καλοκαίρι, ακόμη κι αν προέκυπτε έντονο ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Making an impact, one way or another, @nunnbetter_ always gets fans off their feet 🥵 @Paobcgr pic.twitter.com/kH6wpB1IC3 — EuroLeague (@EuroLeague) July 25, 2026

Η ανάρτηση του Κέντρικ Ναν υπενθυμίζει πως η αγορά του NBA εξακολουθεί να τον παρακολουθεί στενά. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός AKTOR μπορεί να αισθάνεται απόλυτα ασφαλής, καθώς είχε τη διορατικότητα να «κλειδώσει» τον Αμερικανό σούπερ σταρ χωρίς να αφήσει ανοιχτό παράθυρο επιστροφής στο NBA μέσω ειδικής ρήτρας.

Αυτή η πρόβλεψη της διοίκησης επιτρέπει πλέον στους «πράσινους» να σχεδιάζουν με ηρεμία το μέλλον τους, γνωρίζοντας ότι ο παίκτης γύρω από τον οποίο χτίζεται η ομάδα παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στους στόχους του συλλόγου.

Η πρόνοια που έδειξε όταν υπέγραφε τη νέα συμφωνία με τον Κέντρικ Ναν, αποδεικνύεται σήμερα μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της διοίκησης του «τριφυλλιού», καθώς της επιτρέπει να έχει το κεφάλι της ήσυχο, ακόμη και όταν το όνομα του Αμερικανού σούπερ σταρ συνεχίζει να συζητείται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.