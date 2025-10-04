Σενγκέλια στο Gazz Floor by NOVIBET: «Δεν είναι εύκολο να κερδίζεις εδώ» (vid)

Ο πάντα «μαχητής» Τόρνικε Σενγκέλια έβαλε μπροστά την εμπειρία του για να κάνει το «διπλό» η Μπαρτσελόνα κόντρα στον Παναθηναϊκό, ωστόσο τόνισε στην κάμετα του Gazz Floor by NOVIBET πως δεν έχει πια προσωπικές... ατζέντες.

Η Μπαρτσελόνα πέρασε νικηφόρα από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 103-96 και υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στην πρώτη τους ήττα στη φετινή EuroLeague.

Οι Καταλανοί έβγαλαν αντίδραση μετά την ήττα από την Χάποελ Τελ Αβίβ στην πρεμιέρα και πήραν ένα σπουδαίο «διπλό» στην έδρα των «πράσινων» με... όπλα τους την εμπειρία και την προσωπικότητα.

Η εμπειρία και η προσωπικότητα μαζί αντικατοπτρίζονται στο πρόσωπο του Τόρνικε Σενγκέλια, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ και μίλησε για την εμφάνιση της ομάδας στην κάμερα της εκπομπής του Gazzetta, Gazz Floor by NOVIBET.

«Ξέραμε ότι έπρεπε να αντιδράσουμε και να το κάνουμε με θετικό τρόπο. Δεν είναι εύκολο να κερδίζεις εδώ, το γνωρίζουμε όλοι. Είμαστε όμως μια έμπειρη ομάδα και νομίζω πως αυτό είναι από τα μεγαλύτερα μας όπλα. Χρησιμοποιήσαμε την εμπειρία μας, μείναμε ψύχραιμοι σε όλο το παιχνίδι και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη», είπε χαρακτηριστικά.

Βέβαια, όσον αφορά την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Εργκίν Άταμαν είχε διαστήματα που προσπάθησε να βγάλει αντίδραση με σύμμαχο την στήριξη του κόσμου της στο κατάμεστο γήπεδο. Αυτό δεν τους φόβισε, το περίμεναν και το διαχειρίστηκαν ανάλογα.

«Φόβος δεν είναι η σωστή λέξη, θα έλεγα πως ήμασταν προσεκτικοί. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα επιχειρούσαν την επιστροφή τους. Αλλά βασιστήκαμε στην εμπειρία μας και στο πλάνο που είχαν ετοιμάσει οι προπονητές για κάθε κατάσταση. Έτσι καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι», τόνισε.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν έχουν πίστη στην Μπαρτσελόνα και στις εκτιμήσεις τους δεν την υπολογίζουν υο ίδιο ψηλά όσο άλλες ομάδες. «Το πιο σημαντικό είναι ότι εμείς πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Αυτό είναι το κλειδί», ήταν η αφοπλιστική απάντηση του Σενγκέλια.

Ο Γεvργιανός σέντερ δεν είχε εύκολο καλοκαίρι. Τα θέματα της υγείας του τον ταλαιπώρησαν, όμως ο ίδιος ήταν εκεί καταθέτοντας ψυχή για την εθνική ομάδα της πατρίδας του και τώρα; Νέα σεζόν, νέα ομάδα και νέοι στόχοι πλέον στην Βαρκελώνη.

«Σκοπός μου είναι να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει. Δεν έχω προσωπικές ατζέντες, ειλικρινά, σε αυτό το σημείο της καριέρας μου. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να αποδείξω κάτι σε κανέναν. Το μόνο που θέλω είναι να βρίσκομαι στη θέση να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια».

Δείτε τη συνέντευξη