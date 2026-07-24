Ο ΝΒΑερ Τοσάν Εβούομα κλείνει στη Μπαρτσελόνα, όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Τσέμα Ντε Λούκας.

Η Μπαρτσελόνα προχωράει τον σχεδιασμό για τη νέα χρονιά, όπου θέλει να δείξει ένα άλλο πρόσωπο, πιο φρέσκο και αθλητικό και υπό αυτή την έννοια είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Τοσάν Εβούομα (25χρ., 2.03), όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Τσέμα Ντε Λούκας.

Ο 25χρονος Βρετανός φόργουορντ πέρυσι το μεγαλύτερο διάστημα με τη φανέλα των Χόρνετς, βρίσκοντας περισσότερο χρόνο στη G-League και τη θυγατρική ομάδα της Σάρλοτ.

Ο Αλεκσάνταρ Σέκουλιτς τον θεωρεί πολύ σημαντικό στον σχεδιασμό της ομάδας του για τη νέα σεζόν, γι' αυτό και πιέζει για να κλείσει το συντομότερο το θέμα της απόκτησης του.

Ο Τοσάν Εβούομα πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις στην αναπτυξιακή λίγκα του ΝΒΑ, μετρώντας κατά μέσο όρο 18.2 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ, ενώ πρόσφερε τα μέγιστα και στο αμυντικό κομμάτι. Μάλιστα, αναδείχθηκε MVP των τελικών της G-League, οδηγώντας τους Greensboro Swarm στην κατάκτηση του τίτλου.

Οι συζητήσεις της διοίκησης των Καταλανών με την πλευρά του παίκτη συνεχίζονται και εκτιμάται πως θα έχουν αίσιο τέλος σύντομα.