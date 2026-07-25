Τραμπ: «Ίσως ο ΛεΜπρόν να είναι ρατσιστής»
Σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έμαθε πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα είναι παίκτης των Σίξερς και στη συνέχεια κλήθηκε να απαντήσει στο αν προτιμάει τον «βασιλιά» ή τον Μάικλ Τζόρνταν.
Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α, τόνισε τη συμπάθειά του για τον Τζόρνταν, ενώ μάλιστα χαρακτήρισε τον ΛεΜπρόν ρατσιστή.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ:
«Ο Τζόρνταν είναι φίλος μου, παίζουμε γκολφ μαζί, είναι πολύ καλός τύπος. Ίσως ο ΛεΜπρον να είναι ρατσιστής. Αλλά ίσως να μην του αρέσει ο Τραμπ. Δεν ξέρω. Μου αρέσουν μόνο οι άνθρωποι που μου αρέσουν, οπότε θα έλεγα, Μάικλ Τζόρνταν μέχρι τέλους».
Trump: "Maybe LeBron is a racist. But maybe he doesn't like Trump. I don't know. I only like people that like me, so I would say Michael Jordan all the way." pic.twitter.com/57WNqHWSHH— Aaron Rupar (@atrupar) July 24, 2026
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