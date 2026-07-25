Τραμπ: «Ίσως ο ΛεΜπρόν να είναι ρατσιστής»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλήθηκε να απαντήσει στο δίλημμα ΛεΜπρόν ή Τζόρνταν και χαρακτήρισε τον Τζέιμς ως ρατσιστή.

Σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έμαθε πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα είναι παίκτης των Σίξερς και στη συνέχεια κλήθηκε να απαντήσει στο αν προτιμάει τον «βασιλιά» ή τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α, τόνισε τη συμπάθειά του για τον Τζόρνταν, ενώ μάλιστα χαρακτήρισε τον ΛεΜπρόν ρατσιστή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ:

«Ο Τζόρνταν είναι φίλος μου, παίζουμε γκολφ μαζί, είναι πολύ καλός τύπος. Ίσως ο ΛεΜπρον να είναι ρατσιστής. Αλλά ίσως να μην του αρέσει ο Τραμπ. Δεν ξέρω. Μου αρέσουν μόνο οι άνθρωποι που μου αρέσουν, οπότε θα έλεγα, Μάικλ Τζόρνταν μέχρι τέλους».

