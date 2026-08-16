Ντόνσιτς για Λεμπρόν: «Έχουμε μεγάλο σεβασμό για όσα έφερε στο LA αλλά τώρα έχουμε πιο πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε»

Ο Λούκα Ντόνσιτς σε δηλώσεις του έπλεξε το εγκώμιο του Λεμπρόν Τζέιμς αλλά έδειξε να πιστεύει περισσότερο στη νέα μορφή των Λος Άντζελες Λέικερς.

«Trust the process» από τον Λούκα Ντόνσιτς! Ο Σλοβένος σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς μίλησε με αποθεωτικά λόγια για τον Λεμπρόν Τζέιμς, ωστόσο έδειξε να πιστεύει περισσότερο στη νέα ομάδα που χτίζεται στην Καλιφόρνια.

Η «τέταρτη decision» του Βασιλιά, που τον έστειλε στους Σίξερς τάραξε για άλλη μια φορά τα... νερά της παγκόσμιας καλαθοσφαίρισης. Οι Λιμνάνθρωποι άνοιξαν χώρο στο ρόστερ τους για την προσθήκη αθλητών με διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα του Λεμπρόν και η νέα version του LA φαίνεται πως αρέσει περισσότερο στον Ντόνσιτς.

Ο 27χρονος σταρ δήλωσε πως ο τετράκις πρωταθλητής του NBA έδωσε πολλά στον οργανισμό, όμως οι «καινούριοι» Λέικερς κατ' αυτόν μπορούν να αμυνθούν καλύτερα συνολικά και να έχουν καλύτερη ισορροπία μέσα στο παρκέ, κάτι που θα τους κάνει πιο αποδοτικούς, ούτως ώστε να φτάσουν ψηλά, σύμφωνα με τον «Luka Magic».

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σλοβένος αστέρας:

«Φυσικά, ο Λεμπρόν έκανε πολλά για αυτή την ομάδα και μας έκανε καλύτερους. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για όλα όσα έφερε στο Λος Άντζελες, αλλά νομίζω πως η ομάδα που έχουμε τώρα μας ταιριάζει πολύ. Φέραμε παίκτες που μπορούν να αμυνθούν, να σουτάρουν, να φτιάξουν φάσεις, μου αρέσει η ισορροπία στο γκρουπ. Νομίζω έχουμε περισσότερες πιθανότητες να είμαστε ανταγωνιστικοί στο κορυφαίο επίπεδο και να κερδίσουμε».