Ομπράντοβιτς: «Θέλω να δω μια ομάδα που θα παλεύει...»
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πραγματοποίησε συνέντευξη στο επίσημο site του Παναθηναϊκού και αναφέρθηκε σε πολλά θέματα, όσον αφορά τη νέα σεζόν, καθώς και την επιστροφή του.
Η «πράσινη» ΚΑΕ, ξεχώρισε ένα απόσπασμα και δημοσίευσε στο x, τα στοιχεία που θέλει ο «Ζοτς» από την ομάδα του τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Αναλυτικά:
«Θέλω να δω μια ομάδα που θα παλεύει, μια ομάδα που θα κάνει τους οπαδούς μας περήφανους για τον τρόπο που παίζουμε», είπε μεταξύ άλλων ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Δείτε το απόσπασμα:
“I want to see a team that will fight, a team that makes our fans proud of how we play.” 🗣️☘️
Coach Zeljko Obradovic sets the tone for the future, highlighting the fighting spirit and mentality that Panathinaikos must show on the court!
Watch his full exclusive interview now on… pic.twitter.com/OhIJKnV7rN— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 24, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.