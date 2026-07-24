Ομπράντοβιτς: «Θέλω να δω μια ομάδα που θα παλεύει...»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε ανάρτηση με τον Ζέλικο Ομπράνοβιτς να τονίζει τα χαρακτηριστικά που θέλει να έχει η ομάδα του τη νέα σεζόν.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πραγματοποίησε συνέντευξη στο επίσημο site του Παναθηναϊκού και αναφέρθηκε σε πολλά θέματα, όσον αφορά τη νέα σεζόν, καθώς και την επιστροφή του.

Η «πράσινη» ΚΑΕ, ξεχώρισε ένα απόσπασμα και δημοσίευσε στο x, τα στοιχεία που θέλει ο «Ζοτς» από την ομάδα του τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Αναλυτικά:

«Θέλω να δω μια ομάδα που θα παλεύει, μια ομάδα που θα κάνει τους οπαδούς μας περήφανους για τον τρόπο που παίζουμε», είπε μεταξύ άλλων ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Δείτε το απόσπασμα: