Ο Δημήτρης Μωραΐτης, υπολογίζεται κανονικά στον Παναθηναϊκό ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός μετά την ιστορική επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχει προχωρήσει σε πολύ δυνατές μεταγραφικές κινήσεις, με πιο πρόσφατη αυτή του Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Κάτι το οποίο ωστόσο απασχολεί τους «πράσινους», είναι τα ελληνικά διαβατήρια στην ομάδα και ένας παίκτης που θα είναι στο ρόστερ κανονικά τη νέα σεζόν, είναι ο Δημήτρης Μωραΐτης.

Ο 27χρονος γκαρντ, είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι» το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο είχε δοθεί δανεικός στον Ηρακλή. Με τους Θεσσαλονικείς, πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν, όντας ένας από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας. Σε 24 συμμετοχές στη Stoiximan GBL, είχε μέσο όρο 9.8 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ ανά 27.4 λεπτά συμμετοχής.

Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να ετοιμάζεται για την επιστροφή του στον Άρη, ο Παναθηναϊκός, ήθελε να έχει έναν Έλληνα point guard, που θα δώσει λύσεις και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μωραΐτης έχει στοιχεία που αρέσουν στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο πολύπειρος Σέρβος προπονητής, τον υπολογίζει κανονικά.