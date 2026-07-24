Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει να είναι ο Έλι Εντιαγέ, καθώς η «βασίλισσα» ισοφάρισε την πρόταση της Βαλένθια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να κάνει ότι περνάει από το «χέρι» της προκειμένου να διατηρήσει στο ρόστερ της τον Έλι Εντιαγέ.

Συγκεκριμένα η Βαλένθια είχε καταθέσει πρόταση, έτσι ώστε να αποκτήσει τον παίκτη, όμως οι Μαδριλένοι θα είχαν τον τελευταίο λόγο, διότι θα μπορούσαν να ισοφαρίσουν την πρόταση και να κρατήσουν τον Ισπανό φόργουορντ.

Και αυτό έκαναν. Ισοφάρισαν την προσφορά και πλέον ο Εντιαγέ θα συνεχίσει να είναι παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη θυγατρική ομάδα των Χοκς είχε 8.1 πόντους και 6.9 ριμπάουντ μ.ο.