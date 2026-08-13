Οριστικοποιήθηκε η μέρα και η ώρα της άφιξης του Εμπάι Εντιάι για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σενεγαλέζου πάουερ φόργουορντ, Εμπάι Εντιάι, ο οποίος υπέγραψε για τα επόμενα 1+1 χρόνια με τους Πειραιώτες.

Ο πρώην παίκτης της Βιλερμπάν αναμένεται στην Αθήνα την ερχόμενη Κυριακή (16/8, 21:10) με πτήση από τη Λυών προκειμένου να περάσει και από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Εντιάι μέτρησε 58 ματς στην Euroleague με τη φανέλα της Βιλερμπάν, έχοντας κατά μέσο όρο 6.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 1.1 τάπες ανά 20:15 λεπτά συμμετοχής.