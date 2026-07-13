Ο Γιαν Μοντέρο έκανε την πρώτη του «ερυθρόλευκη» ανάρτηση ως παίκτης του Ολυμπιακού, τονίζοντας πως ανυπομονεί να αγωνιστεί μπροστά στους οπαδούς των Πειραιωτών.

Την πρώτη του «ερυθρόλευκη» ανάρτηση για τον Ολυμπιακό, έκανε ο Γιαν Μοντέρο.

Ο Δομινικανός γκαρντ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ένα εικαστικό που φαίνεται ο ίδιος με φανέλα του Ολυμπιακού και έγραψε μήνυμα για τους οπαδούς των Πειραιωτών.

Συγκεκριμένα τόνισε πως ανυπομονεί να αγωνιστεί μπροστά τους.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Γιαν Μοντέρο:

«Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό και έπειτα όλους εκείνους τους ανθρώπους που δίνουν πάντα κίνητρο και ενέργεια για να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για αυτή τη νέα ευκαιρία. Δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπάσκετ μπροστά σε αυτούς τους καταπληκτικούς οπαδούς του Ολυμπιακού. Ας συνεχίσουμε να είμαστε εξαιρετικοί».