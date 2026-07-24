Χουάντσο: Η αδελφή του έκανε τατουάζ ένα «τριφύλλι»
Λίγες μέρες μετά την επέκταση της συνεργασίας του Χουάντσο Ερναγκόμεθ με τον Παναθηναϊκό, η αδελφή του Ισπανού, Αντρεάνα, έκανε τατουάζ ένα «τριφύλλι».
Συγκεκριμένα η Αντρεάνα Ερναγκόμεθ, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έκανε γνωστό το καινούργιο της τατού και μάλιστα απάντησε σε φίλο του Παναθηναϊκού που παρατήρησε το «τριφύλλι» στο χέρι της.
Μάλιστα η αδελφή του Χουάντσο έγραψε: «Όλα συνέβουν για κάποιον λόγο».
Δείτε την ανάρτηση:
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