Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έμεινε και επίσημα στον Παναθηναϊκό καθώς η «πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του έως το 2030.

Το μόνο που απέμενε για την οριστικοποίηση της επέκτασης του συμβολαίου του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τον Παναθηναϊκό ήταν η επίσημη ανακοίνωση!

Όπερ και εγένετο! Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ανανέωση του συμβολαίου του Ισπανού φόργουορντ έως και το 2030.

Όπως είναι γνωστό ο Ερνανγκόμεθ είχε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως και το καλοκαίρι του 2027 αλλά αμφότερες οι δύο πλευρές ήθελαν να επεκτείνουν την συνεργασία τους.

Παρά τις «σειρήνες» από την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Χουάντσο ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο το οποίο θα τον κρατήσει στο «T-Center» για συνολικά επτά χρόνια!

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε την συμφωνία με το τραγούδι «Show Must Go On» των Queen...