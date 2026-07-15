Παναθηναϊκός: Και επίσημα ο Χουάντσο έως το 2030!
Το μόνο που απέμενε για την οριστικοποίηση της επέκτασης του συμβολαίου του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τον Παναθηναϊκό ήταν η επίσημη ανακοίνωση!
Όπερ και εγένετο! Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ανανέωση του συμβολαίου του Ισπανού φόργουορντ έως και το 2030.
Όπως είναι γνωστό ο Ερνανγκόμεθ είχε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως και το καλοκαίρι του 2027 αλλά αμφότερες οι δύο πλευρές ήθελαν να επεκτείνουν την συνεργασία τους.
Παρά τις «σειρήνες» από την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Χουάντσο ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο το οποίο θα τον κρατήσει στο «T-Center» για συνολικά επτά χρόνια!
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