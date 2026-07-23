Η επόμενη συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές (Ντόρσεϊ-Ολυμπιακού) αναμένεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα και θεωρείται καθοριστική για την έκβαση των διαπραγματεύσεων.

Οι επαφές ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την πλευρά του Τάιλερ Ντόρσεϊ για την αναπροσαρμογή του συμβολαίου του συνεχίζονται, με τις δύο πλευρές να διατηρούν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και θετική διάθεση για την επίτευξη συμφωνίας. Άλλωστε, η στάση του γκαρντ των «ερυθρολεύκων» όλο αυτό το διάστημα έχει εκτιμηθεί, καθώς απέφυγε να τοποθετηθεί για το παραμικρό και κρατάει «κλειστά τα χαρτιά» του.

Ο εκπρόσωπος του διεθνούς γκαρντ, Νίκος Λώτσος, μιλώντας στο Gazzetta, επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, τονίζοντας πως το κλίμα είναι ιδιαίτερα καλό, χωρίς όμως να έχει υπάρξει ακόμη οριστική κατάληξη.

«Είμαστε σε μια επικοινωνία με τη διοίκηση, το κλίμα είναι πολύ καλό, αλλά εκκρεμεί να γίνει μία συνάντηση ακόμη, η οποία πλέον το πιθανότερο είναι να γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Λώτσος.

Παράλληλα, έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως, παρά το θετικό κλίμα, υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν, σημειώνοντας: «Το λέμε πως υπάρχει μια θετική διάθεση, αλλά αυτό μόνο δεν αρκεί».

Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα της υπόθεσης. Ο Ολυμπιακός και η πλευρά του Τάιλερ Ντόρσεϊ επιθυμούν να βρεθεί κοινό σημείο επαφής και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει αισιοδοξία ότι αναμένεται να υπάρξει σύντομα συμφωνία. Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στο επόμενο ραντεβού, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Εκεί θα ξεκαθαρίσει αν η κοινή πρόθεση των δύο πλευρών θα μετατραπεί σε οριστική συμφωνία ή αν θα χρειαστούν νέοι κύκλοι διαπραγματεύσεων. Μέχρι τότε, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τη θετική διάθεση να αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, αλλά όχι το τελευταίο.

Σε κάθε περίπτωση από τον χειρισμό της υπόθεσης από την πλευρά του παίκτη στον Ολυμπιακό είναι διατεθειμένοι να δείξουν έμπρακτα την διάθεση τους για επιβράβευση στον διεθνή γκαρντ, ο οποίος την περσινή σεζόν πραγματοποίησε τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του.

Όλα πλέον συνηγορούν πως βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο των διαπραγματεύσεων και κοντά σε μια συμφωνία για αναπροσαρμογή του συμβολαίου του Τάιλερ Ντόρσεϊ και επέκταση του με σημαντική αύξηση των αποδοχών του.

Όσον αφορά τον Τόμας Γουόκαπ οι «ερυθρόλευκοι« περιμένουν να βρεθεί κανονικά στην έναρξη της προετοιμασίας, καθώς έχει συμβόλαιο και μετά την απόρριψη της αρχικής πρότασης της Ντουμπάι δεν έχει υπάρξει κάποια διαφοροποίηση ή βελτιωμένη πρόταση από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.