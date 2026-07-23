Ο Ολιβιέ Σαρ (27χρ., 2.08) είναι σε συζητήσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την ενίσχυση στη θέση του σέντερ.

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολιβιέ Σαρ (27χρ., 2.08) βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης για την θωράκιση της στη θέση του σέντερ. Ο Γάλλος άσος όπως αναφέρει το ισπανικό δημοσίευμα του Encestando, συζητάει με τη διοίκηση των Μαδριλένων, κατόπιν υπόδειξης του προπονητή Πέδρο Μαρτίνεθ, προκειμένου να συμφωνήσουν και να αγωνίζεται τη νέα χρονιά για πρώτη φορά στην Euroleague.

Ο Ολιβιέ Σαρ έχει αγωνιστεί ως τώρα στο ΝΒΑ και στη G-League, ενώ την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς και της θυγατρική τους, Κλίβελαντ Τσάρτζ.

Έχει 4.7 πόντους μέσο όρο, 3.4 ριμπάουντ με 56.7% εντός παιδιάς στο NBA, ενώ στη G-League τη σεζόν που ολοκληρώθηκε σε 32 αγώνες είχε 13.4 πόντους, 7.3 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 1.4 κοψίματα σε 24 λεπτά συμμετοχής.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ επιχειρεί μια ριζική αλλαγή στην φιλοσοφία της ομάδας και τον τρόπο παιχνιδιού της και θεωρεί πως ο Ολιβιέ Σαρ εξυπηρετεί απόλυτα το πλάνο του.

