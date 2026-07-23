Σύμφωνα με τη «Marca» η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να παραχωρήσει δανεικό τον Γκαμπριέλε Προσίντα.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ δεν έχει στα πλάνα του τον Γκαμπριέλε Προσίντα! Σύμφωνα με τη «Marca», η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να δώσει δανεικό τον 24χρονο Ιταλό παίκτη, ο οποίος δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Ο φέρελπις αθλητής αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025 από τη Βασίλισσα, ωστόσο δεν έχει στεριώσει στην ισπανική πρωτεύουσα και οι Λος Μπλάνκος ψάχνουν τρόπο να τον παραχωρήσουν δανεικό, ούτως ώστε να αδειάσουν μια θέση στο ρόστερ τους ενόψει των υποχρεώσεών τους την επόμενη χρονιά.

Την αγωνιστική περίοδο 2025-26, ο Προσίντα είχε στη EuroLeague 7,3 πόντους, 1,8 ριμπάουντ αλλά μέτρησε μόλις οκτώ συμμετοχές, σε μια χρονιά που οι Μαδριλένοι έφτασαν μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.