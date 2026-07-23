Η αγορά προσφέρει δυο δρόμους για τον πόιντ γκαρντ και ο Παναθηναϊκός AKTOR καλείται να επιλέξει εκείνον που θα τον φέρει πιο κοντά στην υλοποίηση των στόχων του.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του ρόστερ του Παναθηναϊκού AKTOR έχει ξεκινήσει και πλέον όλα δείχνουν πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται μπροστά σε ένα σημαντικό δίλημμα. Θα επιλέξει να κινηθεί άμεσα για έναν παίκτη που δεσμεύεται με συμβόλαιο, πληρώνοντας το απαραίτητο buyout, ή θα κάνει υπομονή περιμένοντας τις εξελίξεις στο NBA και τους παίκτες που θα μείνουν ελεύθεροι;

Η πρώτη επιλογή προσφέρει μεγαλύτερη σιγουριά, αλλά απαιτεί σημαντική οικονομική υπέρβαση. Η δεύτερη ενδεχομένως να κρύβει μεγαλύτερες ευκαιρίες, αφού κάθε χρόνο αρκετοί ποιοτικοί παίκτες μένουν εκτός των τελικών ρόστερ των ομάδων του NBA και αναζητούν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους στην Ευρώπη. Επίσης, οι παίκτες που αναζητούν συμβόλαια στο ΝΒΑ είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν όλα τα χρονικά περιθώρια μέχρι να κλείσουν τα ρόστερ των ομάδων, με συνέπεια να πάρουν τις οριστικές αποφάσεις ακόμη και στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Όποια διαδρομή κι αν επιλεγεί, ένα είναι βέβαιο, το τελευταίο κομμάτι του παζλ πρέπει να είναι ξεχωριστό. Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν ψάχνει απλώς έναν ακόμη παίκτη για να συμπληρώσει το ρόστερ του. Αναζητά έναν αθλητή που θα ανεβάσει επίπεδο την ομάδα, θα προσθέσει ποιότητα και λύσεις στο υψηλότερο επίπεδο και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες υλοποίησης των στόχων της ομάδας, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις και πολύ περισσότερο στη Euroleague.

Τα ονόματα που έχουν γραφτεί και ακουστεί είναι αρκετά (Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, Φακούντο Καμπάτσο και Σιλβέιν Φρανσίσκο). Άλλα φαίνεται να έχουν βάση, άλλα αποτελούν πολύ δύσκολες περιπτώσεις που δεν μπορούν εύκολα να υλοποιηθούν. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πως αυτή τη στιγμή όλα παραμένουν ανοιχτά. Οι εξελίξεις στην αγορά μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα από τη μία ημέρα στην άλλη και στον Παναθηναϊκό AKTOR δεν υπάρχει διάθεση για βιαστικές αποφάσεις. Γιατί όταν ο στόχος είναι η επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης, η τελευταία κίνηση πρέπει να είναι και η πιο σωστή.