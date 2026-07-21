Μετά τις κινήσεις για τους Μακαρατζή, Μουτάφη και Παναγιωτόπουλο, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 16χρονου Ιάσωνα Βαρβαρίτη, ενός από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ της γενιάς του.

Ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού δεν αφορά μόνο το σήμερα, αλλά και το αύριο, καθώς οι «πράσινοι» έχουν επιλέξει να επενδύσουν στο ελληνικό στοιχείο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε τα επόμενα χρόνια να διαθέτουν έναν ισχυρό κορμό παικτών που θα προέρχονται από το αναπτυξιακό τους πρόγραμμα.

Μετά την ανακοίνωση της απόκτησης των τριών 19χρονων Γιώργου Μακαρατζή, Μανώλη Μουτάφη και Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση, καθώς εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ιάσωνα Βαρβαρίτη, ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ στην ηλικία του.

Ο 16χρονος φόργουορντ/σέντερ, γεννημένος το 2010, έχει ύψος 2.02μ. και αγωνίζεται στον Πλάτωνα, έχοντας ήδη ξεχωρίσει τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και με τις μικρές εθνικές ομάδες. Οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες ούτε από συλλόγους του εξωτερικού, ωστόσο ο Παναθηναϊκός κινήθηκε έγκαιρα.

Ο Βαρβαρίτης αποτελεί έναν παίκτη με εξαιρετικά φυσικά προσόντα, ενώ στο τουρνουά GEN A STARS U16 της ΕΟΚ άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση με 17,6 πόντους, 7,6 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ και 1,7 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Λίγο νωρίτερα είχε οδηγήσει τον Πλάτωνα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Παίδων της ΕΣΚΑ, σημειώνοντας 29 πόντους με πέντε τρίποντα στον τελικό απέναντι στο Περιστέρι.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έρχεται να «κουμπώσει» με τη στρατηγική που ακολουθεί ο Παναθηναϊκός το φετινό καλοκαίρι. Οι Μακαρατζής, Μουτάφης και Παναγιωτόπουλος αποτελούν τρεις αθλητές που έχουν ήδη ξεχωρίσει στις μικρές εθνικές ομάδες, ενώ ο Βαρβαρίτης εκπροσωπεί την αμέσως επόμενη γενιά του ελληνικού μπάσκετ.

Στόχος των ανθρώπων του «τριφυλλιού» είναι να δημιουργήσουν μια ισχυρή δεξαμενή Ελλήνων παικτών με προοπτική.