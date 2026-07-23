Ο Μπράντον Ντέιβις γνωστοποίησε πως αποσύρεται από την ενεργό δράση έπειτα σε ηλικία 34 ετών, ύστερα από μια μακροχρόνια καριέρα σε NBA και Ευρώπη.

Ο Μπράντον Ντέιβις αποχωρεί από τα παρκέ! Ο 34χρονος σέντερ ανακοίνωσε την απόφασή του και έτσι βάζει τέλος σε μια μεγάλη διαδρομή, στην οποία πέρασε από αρκετές ομάδες σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Εκρηκτικός, δυνατός, με παιχνίδι τόσο με πλάτη όσο και με πρόσωπο στο καλάθι ακολούθησε μια πορεία αξιοσημείωτη και διακρίθηκε κατά κόρον στα ευρωπαϊκά παρκέ. Ο πολύπειρος αθλητής αγωνιζόταν το τελευταίο διάστημα της σταδιοδρομίας του στην Ιαπωνία, για λογαριασμό της Άλβρακ Τόκιο.

Στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων, αγωνίστηκε με τη φανέλα των Παρτίζαν, Βαλένθια, Μπαρτσελόνα και Ζάλγκιρις Κάουνας, ενώ στο NBA έπαιξε για τους Σίξερς και του Μπρούκλιν Νετς.

Κατά καιρούς το όνομά του συνδέθηκε με ελληνικές ομάδες αλλά εντέλει δεν πέρασε από τα... μέρη μας.