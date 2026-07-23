Μπράντον Ντέιβις: Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση
Ο Μπράντον Ντέιβις αποχωρεί από τα παρκέ! Ο 34χρονος σέντερ ανακοίνωσε την απόφασή του και έτσι βάζει τέλος σε μια μεγάλη διαδρομή, στην οποία πέρασε από αρκετές ομάδες σε διάφορα μέρη του κόσμου.
Εκρηκτικός, δυνατός, με παιχνίδι τόσο με πλάτη όσο και με πρόσωπο στο καλάθι ακολούθησε μια πορεία αξιοσημείωτη και διακρίθηκε κατά κόρον στα ευρωπαϊκά παρκέ. Ο πολύπειρος αθλητής αγωνιζόταν το τελευταίο διάστημα της σταδιοδρομίας του στην Ιαπωνία, για λογαριασμό της Άλβρακ Τόκιο.
Στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων, αγωνίστηκε με τη φανέλα των Παρτίζαν, Βαλένθια, Μπαρτσελόνα και Ζάλγκιρις Κάουνας, ενώ στο NBA έπαιξε για τους Σίξερς και του Μπρούκλιν Νετς.
Κατά καιρούς το όνομά του συνδέθηκε με ελληνικές ομάδες αλλά εντέλει δεν πέρασε από τα... μέρη μας.
¡Mucha suerte en el siguiente capítulo, @Brandon_Davies0! 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 23, 2026
A los 34 años de edad, Brandon Davies anuncia su retirada del baloncesto profesional. Brandon defendió la camiseta de Valencia Basket hace pocos años, en la temporada 2023-24.
Good luck, Rambo! 🫡 pic.twitter.com/RXyyA3mLpv
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