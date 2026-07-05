«Η Παρτίζαν στο κόλπο για την απόκτηση του Παγιόλα»

Η Παρτίζαν έχει μπει στο «κόλπο» για την απόκτηση του Αλεσάντρο Παγιόλα, σύμφωνα με το «basketball sphere».

Έπειτα από 11 χρόνια παρουσίας στη Βίρτους Μπολόνια, ο Αλεσάντρο Παγιόλα αποχώρησε από την ιταλική ομάδα και αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν από τους συλλόγους που ενδιαφέρθηκαν έντονα για την απόκτησή του και κυρίως λόγω της παρουσίας του Μίλος Τεόντοσιτς και μάλιστα ήταν το φαβορί.

Ωστόσο σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basketball sphere», η Παρτίζαν μπαίνει στο «κόλπο» για να τον κάνει δικό της. Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει πως ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων», Ζοαν Πενιαρόγια έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Παγιόλα και πιστεύει πως θα ταίριαζε στο στυλ παιχνιδιού της ομάδας του.

Μάλιστα αναφέρεται επίσης πως ο Ιταλός γκαρντ ζήτησε 1.2 εκατομμύρια ευρώ για συμβόλαιο ενός έτους, προκειμένου να ενταχθεί στην Παρτίζαν.

Ο Αλεσάντρο Παγιόλα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε μ.ο 4 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ ανά αγώνα.